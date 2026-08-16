7 Alasan Video Pendek TikTok dan Reels Bisa Mengubah Pola Pikir Menurut Psikologi

seseorang yang pemikirannya berpengaruh video pendek. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, video pendek seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seseorang mungkin hanya berniat membuka aplikasi selama lima menit, tetapi tanpa sadar bisa menghabiskan waktu puluhan menit bahkan berjam-jam untuk menonton video berdurasi belasan hingga puluhan detik.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (16/8), dari perspektif psikologi, pola konsumsi video pendek dapat memengaruhi bagaimana seseorang memperhatikan informasi, memproses rangsangan, membentuk kebiasaan, menilai sesuatu, bahkan memahami dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya.



Tentu saja, mengatakan bahwa TikTok atau Reels secara langsung "mengubah otak" setiap orang akan terlalu sederhana. Dampaknya berbeda-beda tergantung pada jenis konten yang dikonsumsi, durasi penggunaan, kondisi psikologis, usia, lingkungan sosial, dan karakter individu.



Namun, terdapat sejumlah mekanisme psikologis yang dapat menjelaskan mengapa konsumsi video pendek secara berulang berpotensi mengubah cara seseorang berpikir.



Berikut tujuh alasannya.



1. Video pendek melatih perhatian untuk terus mencari rangsangan baru



Salah satu karakteristik utama video pendek adalah kecepatannya. Dalam waktu kurang dari satu menit, penonton dapat melihat beberapa perubahan gambar, suara, teks, ekspresi, dan ide.



Ketika sebuah video terasa membosankan, seseorang cukup menggeser layar dan langsung mendapatkan rangsangan baru.



Dari sudut pandang psikologi, pola ini berkaitan dengan perhatian dan habituasi. Otak manusia secara alami tertarik terhadap sesuatu yang baru atau berbeda. Rangsangan baru dapat menarik perhatian karena memberikan informasi yang belum diketahui sebelumnya.



Masalahnya muncul ketika pola "bosan → swipe → rangsangan baru" dilakukan terus-menerus.



Seseorang dapat terbiasa dengan lingkungan informasi yang memiliki pergantian sangat cepat. Akibatnya, aktivitas yang membutuhkan perhatian dalam waktu lama—seperti membaca buku, mempelajari materi yang sulit, mengikuti kuliah, atau menyelesaikan pekerjaan yang monoton—dapat terasa lebih berat.



Bukan berarti seseorang otomatis kehilangan kemampuan berkonsentrasi hanya karena menonton TikTok. Konsentrasi manusia jauh lebih kompleks daripada itu. Namun, kebiasaan memberikan otak rangsangan baru setiap beberapa detik dapat memengaruhi kebiasaan mengarahkan dan mempertahankan perhatian.



Bayangkan dua situasi.



Pada situasi pertama, seseorang membaca artikel selama 20 menit. Tidak ada musik dramatis, tidak ada perubahan visual setiap beberapa detik, dan tidak ada tombol swipe untuk mendapatkan informasi baru.



Pada situasi kedua, seseorang menonton 50 video dalam 20 menit. Setiap beberapa detik terdapat topik, wajah, suara, dan cerita baru.



Kedua aktivitas tersebut sama-sama menggunakan perhatian, tetapi melatih pola perhatian yang berbeda.



Karena itu, salah satu dampak yang mungkin muncul adalah seseorang menjadi lebih terbiasa dengan stimulasi cepat dan merasa lebih sulit menikmati aktivitas yang ritmenya lambat.



2. Sistem penghargaan membuat kita terdorong untuk terus mencari video berikutnya



Alasan kedua berkaitan dengan reward system, atau sistem penghargaan dalam otak.



Video pendek menggunakan mekanisme yang sangat sederhana tetapi kuat: kita tidak pernah benar-benar tahu video apa yang akan muncul berikutnya.



Mungkin video selanjutnya lucu. Mungkin mengejutkan. Mungkin informatif. Mungkin sangat relevan dengan minat kita.



Ketidakpastian tersebut dapat membuat aktivitas scrolling menjadi sangat menarik.



Dalam psikologi perilaku, pola penghargaan yang tidak selalu dapat diprediksi dikenal sebagai variable reinforcement. Ketika penghargaan muncul secara tidak teratur, perilaku mencari penghargaan dapat menjadi sangat persisten.



Contoh sederhananya adalah seseorang yang terus berkata:



"Satu video lagi."



Namun video berikutnya menarik.



Kemudian video berikutnya juga menarik.



Lalu muncul video yang membuat penasaran.



Akhirnya, waktu berlalu tanpa terasa.



Yang membuat mekanisme ini kuat bukan hanya karena setiap video menyenangkan, tetapi karena kita terus mencari kemungkinan mendapatkan video yang sangat menarik.



Dalam konteks ini, scrolling dapat menjadi sebuah kebiasaan. Seseorang tidak selalu membuka TikTok karena benar-benar membutuhkan informasi. Terkadang ia membukanya secara otomatis ketika bosan, menunggu, sedang makan, atau ingin menghindari pekerjaan yang terasa berat.



Lama-kelamaan, otak dapat mengasosiasikan rasa bosan dengan tindakan membuka aplikasi.



Dengan demikian, video pendek bukan hanya memengaruhi apa yang kita tonton, tetapi juga dapat memengaruhi bagaimana kita merespons kebosanan.



3. Algoritma dapat membentuk "gelembung informasi" yang memperkuat keyakinan kita



Salah satu aspek paling penting dari TikTok dan Reels sebenarnya bukan sekadar videonya, melainkan algoritma rekomendasinya.



Platform digital mempelajari berbagai sinyal perilaku pengguna: video yang ditonton, berapa lama seseorang menontonnya, video yang dilewati, konten yang disukai, dibagikan, atau dikomentari, serta berbagai interaksi lainnya.



Kemudian sistem tersebut berusaha memberikan konten yang dianggap menarik bagi pengguna.



Dari sisi pengalaman pengguna, hal ini terasa nyaman.



Jika seseorang menyukai olahraga, ia akan mendapatkan lebih banyak olahraga.



Jika seseorang menyukai teknologi, ia akan melihat lebih banyak teknologi.



Jika seseorang tertarik dengan investasi, ia akan menemukan semakin banyak konten investasi.



Tetapi terdapat konsekuensi psikologis.



Ketika seseorang terus-menerus melihat informasi yang sesuai dengan minat atau pandangannya, ia dapat memperoleh kesan bahwa pandangan tersebut lebih umum atau lebih benar daripada kenyataannya.



Fenomena ini berhubungan dengan konsep seperti confirmation bias, yaitu kecenderungan manusia untuk lebih mudah menerima atau mencari informasi yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki.



Misalnya, seseorang mulai percaya bahwa suatu jenis diet adalah yang paling sehat. Setelah menonton beberapa video tentang diet tersebut, algoritma memberikan lebih banyak konten serupa.



Setelah beberapa hari, hampir semua video yang muncul mendukung pandangan tersebut.



Orang tersebut kemudian dapat berpikir:



"Semua orang sekarang melakukan diet ini."



Padahal yang berubah mungkin bukan dunia di luar sana, melainkan jendela informasi yang sedang ia lihat.



Inilah salah satu alasan mengapa konsumsi video pendek dapat memengaruhi cara seseorang memandang realitas.



4. Video pendek membuat informasi kompleks terlihat jauh lebih sederhana



Video berdurasi 15–60 detik memiliki keterbatasan besar: waktu.



Sebuah topik yang sebenarnya membutuhkan satu jam penjelasan dapat dikemas menjadi video 30 detik.



Ini sangat efektif untuk menarik perhatian, tetapi dapat menjadi masalah ketika topiknya kompleks.



Psikologi mengenal kecenderungan manusia untuk menggunakan mental shortcuts atau jalan pintas mental ketika memproses informasi. Jalan pintas tersebut membantu kita mengambil keputusan dengan cepat, tetapi tidak selalu menghasilkan pemahaman yang akurat.



Video pendek sering kali menggunakan struktur seperti:



Masalah → penjelasan sederhana → kesimpulan.



Format ini sangat mudah dipahami.



Namun kehidupan nyata jarang sesederhana itu.



Ekonomi memiliki banyak variabel. Hubungan manusia memiliki konteks. Kesehatan memiliki perbedaan individu. Politik memiliki sejarah. Psikologi manusia dipengaruhi oleh banyak faktor.



Ketika seseorang terus mendapatkan informasi dalam bentuk yang sangat ringkas, ia dapat terbiasa dengan jawaban instan.



Akibatnya, penjelasan yang memiliki banyak nuansa terkadang terasa kurang menarik.



Misalnya, seseorang menemukan video yang mengatakan:



"Jika seseorang melakukan X, berarti dia pasti memiliki sifat Y."



Kalimat tersebut mudah diingat.



Tetapi perilaku manusia hampir tidak pernah dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor.



Di sinilah pentingnya kemampuan berpikir kritis: video pendek dapat menjadi pintu masuk untuk memahami sebuah topik, tetapi tidak selalu cukup untuk memahami topik tersebut secara mendalam.



5. Emosi yang kuat membuat informasi lebih mudah diingat



Video pendek yang berhasil menarik perhatian biasanya memiliki unsur emosional.



Bisa berupa humor, kemarahan, rasa takut, kejutan, inspirasi, rasa haru, atau kontroversi.



Hal ini bukan kebetulan.



Informasi yang memiliki muatan emosional sering kali lebih mudah menarik perhatian dan lebih mudah diingat dibandingkan informasi yang netral.



Contohnya, seseorang mungkin tidak mengingat sepuluh fakta biasa yang ia lihat hari ini. Tetapi ia mungkin mengingat satu video yang membuatnya marah selama beberapa jam.



Ketika emosi terlibat, seseorang juga dapat menjadi lebih mudah melakukan penilaian secara cepat.



Video yang membuat kita marah dapat membuat kita lebih cepat menyimpulkan bahwa pembuat video tersebut salah.



Video yang membuat kita kagum dapat membuat kita lebih mudah menerima pesan yang disampaikan.



Dengan kata lain, emosi dapat menjadi filter dalam proses berpikir.



Ini menjadi sangat penting karena konten yang emosional memiliki potensi lebih besar untuk mendapatkan perhatian dan interaksi.



Akibatnya, seseorang dapat menemukan lebih banyak konten yang memicu reaksi emosional.



Jika pola tersebut terjadi terus-menerus, dunia digital yang dikonsumsi seseorang dapat terasa lebih ekstrem daripada kehidupan sehari-hari.



Padahal kehidupan nyata biasanya jauh lebih tenang, ambigu, dan tidak hitam-putih.



6. Video pendek dapat mengubah standar seseorang terhadap kehidupan dan dirinya sendiri



Tidak semua pengaruh video pendek berkaitan dengan perhatian atau informasi.



Ada juga pengaruh sosial.



TikTok dan Reels memperlihatkan kehidupan orang lain dalam bentuk yang telah dipilih, diedit, dan dikemas.



Seseorang dapat melihat orang yang tampak sangat sukses, sangat menarik, sangat produktif, sangat kaya, sangat bahagia, atau memiliki hubungan romantis yang sempurna.



Masalahnya, manusia secara alami sering melakukan social comparison, yaitu membandingkan dirinya dengan orang lain.



Ketika perbandingan tersebut dilakukan dengan konten yang sudah dikurasi, hasilnya dapat menjadi tidak realistis.



Seseorang mungkin berpikir:



"Kenapa hidup saya tidak seperti itu?"



"Kenapa saya belum sukses?"



"Kenapa tubuh saya tidak seperti dia?"



"Kenapa hubungan saya tidak seromantis itu?"



Padahal yang dibandingkan adalah kehidupan nyata seseorang dengan versi terbaik kehidupan orang lain yang ditampilkan di layar.



Jika dilakukan terus-menerus, hal ini dapat memengaruhi standar pribadi seseorang mengenai kesuksesan, kecantikan, produktivitas, hubungan, bahkan kebahagiaan.



Yang lebih menarik, proses ini tidak selalu terjadi secara sadar.



Seseorang tidak perlu percaya bahwa setiap video yang dilihat adalah representasi kehidupan nyata. Paparan berulang terhadap gambaran tertentu tetap dapat membuat gambaran tersebut terasa semakin normal.



Karena itu, video pendek dapat memengaruhi bukan hanya apa yang kita pikirkan, tetapi juga apa yang kita anggap sebagai kehidupan yang ideal.



7. Cara berpikir dapat berubah karena apa yang dilakukan berulang kali



Alasan terakhir mungkin yang paling penting.



Psikologi telah lama menunjukkan bahwa kebiasaan terbentuk melalui pengulangan.



Jika seseorang berulang kali melakukan pola yang sama, pola tersebut dapat menjadi semakin otomatis.



Dalam konteks video pendek, siklusnya dapat terlihat seperti ini:



Bosan → buka aplikasi → swipe → mendapatkan rangsangan → swipe lagi → mendapatkan sesuatu yang menarik → terus scrolling.



Jika dilakukan setiap hari, tindakan tersebut dapat berubah dari keputusan sadar menjadi kebiasaan otomatis.



Namun pengulangan bukan hanya memengaruhi perilaku.



Apa yang kita konsumsi secara berulang juga dapat memengaruhi pola mental yang sering kita gunakan.



Jika setiap hari seseorang terbiasa menerima informasi dalam bentuk singkat, cepat, emosional, dan sangat terpersonalisasi, pola tersebut dapat menjadi cara dominan dalam berinteraksi dengan informasi.



Sebaliknya, jika seseorang secara rutin membaca buku, berdiskusi panjang, menulis, mempelajari sumber yang berbeda, dan mengerjakan masalah yang kompleks, ia juga melatih pola berpikir yang berbeda.



Dengan kata lain, pertanyaannya bukan sekadar:



"Apakah TikTok merusak otak?"



Pertanyaan yang lebih tepat adalah:



"Jenis kebiasaan berpikir apa yang sedang saya latih melalui apa yang saya konsumsi setiap hari?"



Kesimpulan



Video pendek seperti TikTok dan Reels bukanlah sesuatu yang secara otomatis buruk. Format ini memiliki banyak manfaat. Seseorang dapat mempelajari bahasa, menemukan ide kreatif, mendapatkan informasi, menemukan komunitas, atau memahami konsep yang sebelumnya sulit dipahami.



Masalahnya muncul ketika konsumsi menjadi berlebihan atau ketika seseorang tidak menyadari bagaimana format tersebut memengaruhi kebiasaan perhatiannya.



Secara psikologis, terdapat setidaknya tujuh mekanisme yang patut diperhatikan:



Rangsangan cepat dapat membentuk kebiasaan mencari sesuatu yang baru.

Sistem penghargaan dapat membuat scrolling menjadi perilaku yang sulit dihentikan.

Algoritma dapat memperkuat keyakinan dan membentuk gelembung informasi.

Format singkat dapat membuat persoalan kompleks terasa terlalu sederhana.

Konten emosional dapat memengaruhi perhatian, ingatan, dan penilaian.

Perbandingan sosial dapat mengubah standar seseorang terhadap dirinya dan kehidupannya.

Pengulangan pola konsumsi dapat membentuk kebiasaan berpikir dan berperilaku.



Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah seseorang harus berhenti menggunakan TikTok atau Reels.



Yang jauh lebih penting adalah memiliki kesadaran terhadap cara kita menggunakannya.



Kita perlu menyadari bahwa setiap swipe bukan hanya memilih video berikutnya. Kita juga sedang memilih jenis informasi, emosi, perspektif, dan pola perhatian yang akan kita berikan kepada pikiran kita.



Karena apa yang kita konsumsi berulang kali pada akhirnya bukan hanya memenuhi waktu luang.



