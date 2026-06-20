Mita dan Dara The Virgin Tampil Berbeda di Film Tanah Sengketa

JawaPos.com - The Virgin kembali menunjukkan kemampuan berakting lewat film layar lebar berjudul Tanah Sengketa. Di film tersebut keduanya tampil berbeda dari proyek sebelumnya maupun kepribadian asli mereka.

Mita yang tampil berhijab menghidupkan karakter Lina. Musisi yang identik dengan penampilan tomboy itu mengungkapkan, ini merupakan kali pertama menerima tantangan tersebut.

“Selama ini aku nolakin peran yang pakai hijab, tapi di film ini aku nggak tahu kenapa kepengin aja gitu explore. Jadi, sesuatu yang baru sih buat aku,” tutur Mita saat gala premiere di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan.

Apalagi, hijab yang dikenakan Mita model syar’i. Penampilannya yang berbanding tebalik itu jelas mencuri perhatian publik dan menjadi salah satu daya tarik film Tanah Sengketa.

“Karena Lina ini kan gadis desa. Jadi, agak sedikit syar’i mengikuti gadis-gadis yang ada di desa-desa, agak sedikit lugu dan polos, nggak yang stylish gitu lah,” papar pelantun lagu Selir Hati itu.

Selain ingin mencoba hal baru, Mita juga mengaku tertarik dengan skenario film Tanah Sengketa. Proyek kolaboratif Sutradara Muda Saleh dan Sadly Fafa Rachman itu bercerita tentang realita sosial. Yakni, tentang perkara tanah sengketa yang kerap dialami masyarakat.

“Ceritanya tuh sangat relate, makanya aku jatuh hati dan berani ambil tantangan ini sebagai seorang profesional. Walaupun sempat takut ada pro-kontra,” jelas dia.

Sedangkan Dara, memerankan karakter seorang mahasiswi bernama Yuni. Dia punya mimpi besar untuk membangun sekolah atau taman belajar gratis. Namun, lahan yang digunakan di Kampung Degong.