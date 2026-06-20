Mita dan Dara The Virgin Tampil Berbeda di Film Tanah Sengketa

Mita dan Dara The Virgin tampil di film Tanah Sengketa. (Instagram Mita The Virgin)
JawaPos.com - The Virgin kembali menunjukkan kemampuan berakting lewat film layar lebar berjudul Tanah Sengketa. Di film tersebut keduanya tampil berbeda dari proyek sebelumnya maupun kepribadian asli mereka.
Mita yang tampil berhijab menghidupkan karakter Lina. Musisi yang identik dengan penampilan tomboy itu mengungkapkan, ini merupakan kali pertama menerima tantangan tersebut.
“Selama ini aku nolakin peran yang pakai hijab, tapi di film ini aku nggak tahu kenapa kepengin aja gitu explore. Jadi, sesuatu yang baru sih buat aku,” tutur Mita saat gala premiere di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan.
Apalagi, hijab yang dikenakan Mita model syar’i. Penampilannya yang berbanding tebalik itu jelas mencuri perhatian publik dan menjadi salah satu daya tarik film Tanah Sengketa.
“Karena Lina ini kan gadis desa. Jadi, agak sedikit syar’i mengikuti gadis-gadis yang ada di desa-desa, agak sedikit lugu dan polos, nggak yang stylish gitu lah,” papar pelantun lagu Selir Hati itu.
Selain ingin mencoba hal baru, Mita juga mengaku tertarik dengan skenario film Tanah Sengketa. Proyek kolaboratif Sutradara Muda Saleh dan Sadly Fafa Rachman itu bercerita tentang realita sosial. Yakni, tentang perkara tanah sengketa yang kerap dialami masyarakat.
“Ceritanya tuh sangat relate, makanya aku jatuh hati dan berani ambil tantangan ini sebagai seorang profesional. Walaupun sempat takut ada pro-kontra,” jelas dia.
Sedangkan Dara, memerankan karakter seorang mahasiswi bernama Yuni. Dia punya mimpi besar untuk membangun sekolah atau taman belajar gratis. Namun, lahan yang digunakan di Kampung Degong.
Vokalis grup musik The Virgin itu menyampaikan, salah satu tantangan terbesarnya adalah kembali berakting di depan kamera setelah sekian lama. Dara menceritakan bahwa dirinya sempat butuh waktu untuk beradaptasi dengan suasana di lokasi syuting.
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak
Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1