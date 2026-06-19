Nathalie Holscher Mulai Deg-degan Menjelang Hari Pernikahan dengan Pengusaha Aripat

JawaPos.com - Nathalie Holscher kabarnya akan segera menikah dengan seorang pengusaha bernama Arief Fadli atau Aripat. Pernikahan mereka santer tersiar akan digelar dalam waktu dekat.

Kabar pernikahan Nathalie-Aripat yang sudah dekat diungkapkan Nathalie melalui unggahan di akun media sosialnya. Dia mengaku mulai merasakan sensasi khas pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan.

"Masya Allah deg-degan," ujar Nathalie Holscher.

Bagian dari rangkaian pernikahan Nathalie Holscher- Arifat, mereka pun melakukan sesi foto prewed dan melakukan fitting baju pengantin. Momen itu diperlihatkan Nathalie dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

Momen foto prewed Nathalie Holscher- Arifat dipercayakan kepada fotografer profesional Rio Motret. Nathalie tampak haru karena hari bahagia pernikahan akhirnya akan segera tiba.

"Hari semakin dekat sayang, makasih sudah menemani semua keluh kesah aku selama ini," tulis Nathalie Holscher memberi keterangan pada unggahannya tersebut.

Yang paling membahagiakan bagi ibunda Adzam, calon suaminya tidak hanya cinta kepada dirinya, Nathalie Holscher sangat senang dan bangga karena Aripat juga sayang dan cinta kepada anaknya.

"Terima kasih sudah terima keadaanku dan menerima aku dan anakku," lanjut Nathalie.