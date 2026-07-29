Netizen Minta Sarwendah-Ruben Onsu Tiru Sule-Nathalie Holscher

JawaPos.com - Perhatian publik tertuju kepada komedian Sule usai absen di acara pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat yang berlangsung di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/7) lalu.

Saat itu, muncul spekulasi yang menyebut bahwa hubungan mantan pasangan suami istri tersebut tidak benar-benar harmonis. Terlebih, Sule sempat mengaku tidak menerima undangan pernikahan dari mantan istrinya.

Mempertegas bahwa mereka sejatinya benar-benar berhubungan baik, Nathalie Holscher mengunggah foto memperlihatkan momen kebersamaan dengan Sule setelah resmi menikah dengan Aripat.

Dalam foto yang dibagikan, Nathalie dan Aripat tampak berfoto bersama Sule serta putra mereka, Adzam Adriansyah Sutisna.

Dalam momen tersebut, Sule terlihat menggendong Adzam dari arah depan. Nathalie, Aripat, Sule, dan Adzam sama-sama tersenyum ke arah kamera, memperlihatkan suasana hangat yang langsung menarik perhatian netizen di media sosial.

Unggahan itu menjadi bukti nyata bahwa hubungan Sule dan Nathalie tetap terjalin dengan baik meski keduanya telah resmi bercerai. Keharmonisan mereka mendapat banyak pujian dari netizen.

Banyak dari mereka tersentuh usai melihat hubungan baik yang tetap dipertahankan oleh Sule dan Nathalie meski berpisah. Tak sedikit pula netizen meminta Sarwendah dan Ruben Onsu meniru Sule dan Nathalie.

Mereka berharap, Ruben-Sarwendah dapat menjaga hubungan baik demi masa depan anak-anaknya.