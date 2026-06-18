Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Jumat, 19 Juni 2026 | 05.12 WIB

Jadikan Istri Sebagai Jaminan, Richard Lee Memohon Jadi Tahanan Kota

Dokter Richard Lee bersama sang istri, Reni Effendi. (instagram: dr.richard_lee) - Image

Dokter Richard Lee bersama sang istri, Reni Effendi. (instagram: dr.richard_lee)

JawaPos.com - Terdakwa Richard Lee kini mendekam di dalam tahanan Lapas Pemuda Tangerang sejak dilakukan pelimpahan berkas dan tersangka dari pihak kepolisian ke kejaksaan, beberapa waktu lalu.

Richard Lee melalui kuasa hukumnya membuat permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam sidang perdana pada hari ini. Richard Lee berharap dapat diubah statusnya dari tahanan kurungan menjadi tahanan kota.

"Kami tadi menyampaikan surat permohonan pengalihan menjadi tahanan kota dengan jaminan istri dan jaminan kami sebagai kuasa hukum," kata Faizal Hafied selaku kuasa hukum Richard Lee di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (18/6).

Pertimbangan permohonan Richard Lee menjadi tahanan kota karena kondisi kesehatannya yang kurang baik. Richard disebut menderita penyakit lambung kronis. Penyakit tersebut kabarnya memerlukan penanganan medis secara tepat.

"Kami berharap beliau diberikan kesempatan untuk dapat pengalihan penahanan. Karena beliau sakit dan ada perawatan rutin yang harus beliau lakukan," katanya.

Sang pengacara menaruh harapan besar permohonan Richard Lee menjadi tahanan kota dapat dikabulkan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan.

Dia memastikan Richard Lee akan tetap kooperatif mengikuti setiap agenda persidangan seandainya permohonan menjadi tahanan kota dikabulkan oleh majelis hakim.

"Dengan tahanan kota, diharapkan beliau bisa melakukan terapi atas kondisi kesehatannya yang tentu saja akan lebih baik jika dilakukan di luar (tahanan)," ungkapnya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Richard Lee Bicara Soal Status Mualaf Dirinya yang Menjadi Bahan Pergunjingan - Image
Entertainment

Richard Lee Bicara Soal Status Mualaf Dirinya yang Menjadi Bahan Pergunjingan

Jumat, 19 Juni 2026 | 04.44 WIB

Produknya Tidak Sesuai Ketentuan, Richard Lee Didakwa Melanggar UU Kesehatan dan Perlindungan Konsumen - Image
Entertainment

Produknya Tidak Sesuai Ketentuan, Richard Lee Didakwa Melanggar UU Kesehatan dan Perlindungan Konsumen

Jumat, 19 Juni 2026 | 00.56 WIB

Rambut Tak Tumbuh, Doktif Sebut Richard Lee Selama Ini Pakai Wig - Image
Entertainment

Rambut Tak Tumbuh, Doktif Sebut Richard Lee Selama Ini Pakai Wig

Selasa, 9 Juni 2026 | 16.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

4

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

9

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

10

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore