Jadikan Istri Sebagai Jaminan, Richard Lee Memohon Jadi Tahanan Kota

JawaPos.com - Terdakwa Richard Lee kini mendekam di dalam tahanan Lapas Pemuda Tangerang sejak dilakukan pelimpahan berkas dan tersangka dari pihak kepolisian ke kejaksaan, beberapa waktu lalu.

Richard Lee melalui kuasa hukumnya membuat permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam sidang perdana pada hari ini. Richard Lee berharap dapat diubah statusnya dari tahanan kurungan menjadi tahanan kota.

"Kami tadi menyampaikan surat permohonan pengalihan menjadi tahanan kota dengan jaminan istri dan jaminan kami sebagai kuasa hukum," kata Faizal Hafied selaku kuasa hukum Richard Lee di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (18/6).

Pertimbangan permohonan Richard Lee menjadi tahanan kota karena kondisi kesehatannya yang kurang baik. Richard disebut menderita penyakit lambung kronis. Penyakit tersebut kabarnya memerlukan penanganan medis secara tepat.

"Kami berharap beliau diberikan kesempatan untuk dapat pengalihan penahanan. Karena beliau sakit dan ada perawatan rutin yang harus beliau lakukan," katanya.

Sang pengacara menaruh harapan besar permohonan Richard Lee menjadi tahanan kota dapat dikabulkan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan.

Dia memastikan Richard Lee akan tetap kooperatif mengikuti setiap agenda persidangan seandainya permohonan menjadi tahanan kota dikabulkan oleh majelis hakim.

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