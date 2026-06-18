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Abdul Rahman
Kamis, 18 Juni 2026 | 16.17 WIB

Pengacara Fasilitasi Psikolog Usai Uffri Datun Nitami Berkali-kali Jadi Korban KDRT Evan Marvino

Selebgram Uffri Datun Nitami. (Instagram: uffridatunnitami) - Image

Selebgram Uffri Datun Nitami. (Instagram: uffridatunnitami)

JawaPos.com - Uffri Datun Nitami alias Tami mengalami trauma yang cukup dalam usai menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukumnya setelah Tami datang kepadanya untuk berkonsultasi dan menceritakan peristiwa yang dialaminya.

Khawatir dengan kondisi kejiwaannya, Ana Sofya Yuking selaku pengacara memfasilitasi psikolog untuk mengatasi trauma psikologis yang dialami Uffri Datun Nitami usai menjadi orang KDRT suaminya.

"Kita punya rekanan psikolog, kita rekomendasikan supaya bisa membantu pulih dengan cepat. Tidak mudah bagi perempuan mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam rumah tangganya," ujar Ana Sofya Yuking di bilangan Jakarta Selatan.

Dia membenarkan bahwa Tami bukan hanya sekali mengalami dugaan KDRT dilakukan suaminya, aktor Evan Marvino. Kekerasan itu diduga terjadi berkali-kali.

"Dia sangat terpukul, sedih, bingung selayaknya korban-korban lainnya. Pasti ada rasa marah, pasti ada rasa sedih," ujar Ana Sofya Yuking.

Dia juga mengatakan, keberanian Uffri Datun Nitami membongkar kasus KDRT yang dialaminya ke publik melalui media sosial merupakan puncak dari kemarahan dan kekecewaannya kepada Evan Marvino.

"Kalau seorang istri sampai speak up ke publik menyatakan ada perbuatan KDRT dalam rumah tangganya, itu pasti bukan sesuatu yang baru terjadi. Rata-rata klien kita itu sudah mengalaminya berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan itu berulang," ungkapnya.

Menurut dia, KDRT yang terjadi secara berulang dalam sebuah rumah tangga biasanya secara eskalasi terus meningkat. Dari yang awalnya KDRT ringan, meningkat menjadi tindakan KDRT yang cukup berat.

"Awalnya cuma cubit atau tempeleng sedikit, pukul tangan, tempeleng kepala, wajah, bahkan bisa menjedotkan ke dinding dan segala macam," ungkapnya.

Editor: Abdul Rahman
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