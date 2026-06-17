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Abdul Rahman
Rabu, 17 Juni 2026 | 20.27 WIB

Singgung Janji hingga Merelakan Sosok Dicinta, Ari Lasso- Drearly Djoshua Kembali Dikabarkan Putus

Dearly Joshua dan Ari Lasso dikabarkan putus setelah tidak lagi follow akun Instagram mantan vokalis Dewa 19 tersebut. (Instagram: ari_lasso) - Image

Dearly Joshua dan Ari Lasso dikabarkan putus setelah tidak lagi follow akun Instagram mantan vokalis Dewa 19 tersebut. (Instagram: ari_lasso)

JawaPos.com - Hubungan asmara antara Ari Lasso dan Drearly Djoshua kembali dikabarkan putus. Hal itu merupakan dugaan netizen di dunia maya setelah Drearly membuat unggahan di akun media sosialnya.

Dalam unggahan tersebut, Drearly Djoshua memperlihatkan sebuah foto momen kebersamaan dengan Ari Lasso. Foto itu memiliki nuansa hitam-putih.

Keterangan pada foto itu yang membuat netizen berspekulasi bahwa hubungan asmara Ari Lasso dan Drearly Djoshua sudah kandas. Dalam caption unggahannya, Dearly menyinggung tentang janji.

"Jika aku sudah tidak ada lagi di dunia ini, pandangi lah barang-barang yang pernah kamu berikan padaku, seperti saat-saat indah kamu memandangiku saat aku berada di sisimu penuh cinta dan kasih" tulis Dearly Djoshua.

"Aku akan selalu menerimamu disaat sakit, miskin, kaya, buruk rupa, rupawan, seperti janji-janjiku padamu di waktu-waktu yang sudah kita lewati bersama," imbuhnya.

Pada unggahan lainnya, Dearly Djoshua menyinggung tentang ujian Tuhan dan keikhlasan untuk merelakan sosok yang dicintai.

"Tuhan akan mengujimu lewat apa yang paling sulit kamu lepaskan. Yang paling kamu jaga, yang paling kamu cintai, justru itu yang diuji," tulis Dearly Djoshua.

"Lalu kamu dihadapkan pada satu pilihan: bertahan atau merelakan. Karena tidak semua yang kamu cinta, ditakdirkan untuk kamu miliki selamanya," imbuhnya.

Unggahan tersebut membuat netizen menduga hubungan berliku antara Ari Lasso dan Dearly Djoshua kini sudah kandas.

Editor: Abdul Rahman
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