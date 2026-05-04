Hubungan Ari Lasso dan Dearly Djoshua Kembali Nyambung, Berikut Sejumlah Fakta Menariknya

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari dunia hiburan Tanah Air. Hubungan asmara penyanyi Ari Lasso dan Dearly Djoshua kembali terjalin setelah sempat putus.

Menandai kembali nyambungnya hubungan asmara mereka, momen kebersamaan saat berada di salah satu tempat di bilangan Blok M Jakarta Selatan diperlihatkan ke publik. Momen tersebut berhasil mencuri perhatian meski memicu beragam reaksi dari penggemar dan netizen.

Berikut sejumlah fakta menarik tentang hubungan Ari Lasso dan Dearly Djoshua.

1. Beberapa Kali Putus-nyambung Hubungan asmara Ari Lasso dan Dearly sempat beberapa kali putus karena adanya permasalahan diantara mereka.

Belakangan, Ari Lasso dan Dearly memutuskan untuk kembali bersama. Kehangatan yang terpancar dari interaksi mereka menjadi sinyal kuat bahwa mereka masih saling mencintai satu sama lain.

2. Chemistry Masih Kuat Meski sempat beberapa kali putus, keduanya tetap menunjukkan chemistry yang kuat. Hal ini terlihat dari cara mereka berinteraksi yang tetap natural dan nyaman satu sama lain.

Dearly yang memutuskan kembali ke pelukan Ari Lasso karena menganggap sang musisi termasuk sosok spesial. Karena hal tersebut, Dearly Djoshua tidak sungkan mengakui bahwa dirinya terlalu bucin ke Ari Lasso.

3. Menuai Pro-kontra Kabar kembalinya hubungan asmara Ari Lasso dan Dearly ini sejatinya menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Ada yang memberikan dukungan namun banyak pula memberikan cibiran mengingat usia mereka sudah tidak muda lagi.