Haru Biru, Lee Jun Young akan Jalani Wajib Militer, Terungkap dalam Tulisan Tangannya

JawaPos.com – Sukses besar di dunia akting, aktor asal Korea Lee Jun Young secara pribadi mengumumkan rencananya untuk menjalani wajib militer.

Dilansir dari Soompi, Selasa (16/6), menuai sorotan, kabar ini pun disambut bahagia sekaligus haru oleh para penggemarnya.

Belakangan ini, pada 14 Juni, Lee Jun Young mengunggah surat tulisan tangan di Instagram yang mengungkap bahwa ia akan menjalani wajib militer pada 21 Juli.

Setelah mencatat dalam suratnya bahwa ia sudah menulis draf ke-10, Lee Jun Young juga membagikan foto draf kusut yang telah ia buang.

“Halo, saya Lee Jun Young, setelah berbulan-bulan merenungkan bagaimana memulai, akhirnya saya sendiri yang menulis kata-kata ini,” ungkapnya.

Dalam surat ia menulis bahwa itu adalah tulisan ke-10 nya, serial yang diperankannya Reborn Rookie juga telah ditonton.

“Daripada mengumumkan berita ini melalui artikel, mungkin lebih baik jika memberi tahu kalian secara pribadi, itulah sebabnya aku menulis surat ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menulis, “Saya akan mendaftar wajib militer pada tanggal 21 Juli, sebelum mengetahui tanggal pendaftaran saya, saya berpikir, tidak masalah untuk pergi!.”

“Tetapi setelah menerima pemberitahuan tanggal tersebut, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa banyak hal yang harus dipikirkan,” tulisnya