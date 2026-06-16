Kondisi Sebenarnya Haji Bolot di RS Fatmawati Diungkap Rico Ceper

JawaPos.com - Komedian Haji Bolot mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan sejak beberapa waktu belakangan. Kondisinya disebut semakin membaik meski ia masih terlihat sangat lemah.

Rico Ceper yang sempat datang menjenguk Haji Bolot di RS Fatmawati mengungkapkan kondisi terbaru kesehatannya. Menurut dia, komedian berusia 84 tahun itu sudah mulai bisa memberikan respons melalui gerakan kecil melalui bagian tubuh.

"Ketika saya masuk, saya berdua dempetan sama Pak Haji Bolot. Saya manggil Pak Haji, ayo semangat, sehat. Kita syuting lagi Pak Haji. Bangun, bangun, bangun. Saya gituin karena saya mengikuti suster yang sebelumnya," kata Rico Ceper saat ditemui di bilangan Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Disemangati Rico Ceper, Haji Bolot mengangkat kedua jempol tangannya dan kemudian menyatukan keduanya.

"Dia angkat jempolnya dengan lemah. Aduh, saya mau nangis. Didempetin sama dia kedua tangan jempolnya. Itu artinya secara motorik dia bagus gitu. Dan itu ada kemajuan. Tadinya kan cuma diam aja kayak pingsan kalau kata keluarganya," tutur Rico Ceper.

Melihat Haji Bolot bisa memberikan respons lewat pergerakan tangan, keluarganya juga sangat senang karena ada kemajuan dibandingkan sebelumnya.

"Bu Haji, istri Haji Bolot juga haru gitu ya. Ada perkembangannya artinya kan menerima respons walaupun bertahap," tuturnya.

Rico Ceper tidak terlalu lama berada di dalam ruang perawatan Haji Bolot karena tidak mau mengganggu. Dia sengaja datang hanya ingin memberikan motivasi supaya seniornya itu memiliki semangat untuk sembuh.