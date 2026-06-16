Karina Ranau, Istri Mendiang Epy Kusnandar Didorong Pria hingga Terjatuh, Ini Sebabnya

JawaPos.com - Karina Ranau, istri mendiang Epy Kusnandar mengalami perlakuan tidak menyenangkan dimana tubuhnya didorong dengan cukup keras oleh seorang pria hingga ia terjatuh ke pinggir jalan raya.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Karina Ranau memperlihatkan pria yang telah mendorongnya hingga menyebabkan ia terjatuh. Pria itu tampak berusaha kabur dengan menggunakan motor.

Namun karena terburu-buru, motor yang digunakannya sempat jatuh sebelum akhirnya pria itu bangun dan langsung meninggalkan lokasi.

Karina Ranau didorong dengan cukup kuat oleh pria itu karena tidak terima diminta memindahkan motornya yang dinilai mengganggu tempat usaha Karina Ranau.

"Bapak ini nggak terima motornya disuruh pindah ke sebelah di depan area warung, sudah 2 kali dikasih tahu masih ngelawan," cerita Karina Ranau.

"Saat saya sedang beresin kursi depan warung tiba-tiba bapak itu nyamperin dan mendorong saya sampai saya terjatuh ke pinggir jalan raya di depan warung. Ada banyak saksi yang melihat," imbuh Karina Ranau.

Karina Ranau mengaku akan melaporkan pria yang telah mendorongnya hingga terjatuh ke polisi. Dalam video, Karina tampak sangat emosional akibat perlakuan pria itu kepada dirinya.

"Akan saya laporkan ke Polres Jakarta Selatan," katanya bersuara keras.