Kepala Karina Ranau Kliyengan Usai Didorong hingga Terjatuh oleh Pria di Warungnya

JawaPos.com - Karina Ranau, istri mendiang Epy Kusnandar didorong oleh seorang pria hingga dia jatuh terguling ke pinggir jalan raya di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/6).

Kejadian tersebut membuat kepala Karina Ranau jadi kliyengan seperti mau pingsan.

"Saya juga syok sampai keliengan gitu kepala. Saya nggak tahu kepala saya kebentur sama apa," kata Karina Ranau saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (16/6).

Dia pun menceritakan kronologi kejadian tak menyenangkan yang dialaminya. Menurut Karina, sekitar pukul 11.40 WIB Senin kemarin, pria itu datang ke warungnya.

Pada saat itu, warungnya sedang dalam proses persiapan untuk buka. Pria itu memasan makanan di warung Karina Ranau meski belum menerima order.

"Kita masih siap-siap karena sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi warung buka," katanya.

Permasalahan terjadi setelah pria itu tidak mau memindahkan motornya yang dinilai mengganggu. Karina Ranau dengan sopan meminta hingga beberapa kali kepada pria itu untuk memindahkan motornya.

"Pada saat warung sudah dibuka, dinyatakan siap, motor ini masih di sini. Saya kan nggak enak. Saya sangat menjaga hubungan baik dengan tetangga. Jangan sampai mengganggu aktivitas orang," tuturnya.

Selalu diminta untuk memindahkan motor, pria itu tersulut emosi dan langsung berjalan ke arah Karina Ranau. Setelah dekat, pria itu kemudian mendorongnya hingga terjatuh.