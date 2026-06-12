Alami Serangan Jantung, Haji Bolot Sudah 2 Minggu Dirawat di Rumah Sakit

Haji Bolot mendapat perawatan intensif di rumah sakit usai mengalami serangan jantung. (istimewa)
JawaPos.com - Komedian Haji Bolot mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Dia dilarikan ke RS akibat mengalami serangan jantung.
"Serangan jantung. Baba ini kan perokok ya, mungkin karena itu," ujar Wahyu Ramadhan selaku assisten pribadinya saat ditemui di RS Fatmawati Jakarta Selatan.
Menurut dia, kondisi kesehatan Haji Bolot selama ini cukup stabil. Pemilik nama asli Muhammad Sulaeman Harsono jarang sekali sakit hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit.
Haji Bolot masuk rumah sakit sejak tanggal 28 Mei 2026. Awalnya, ia mendapat perawatan di salah satu rumah sakit di bilangan Bintaro, namun kemudian dipindahkan ke RS Fatmawati Jakarta Selatan.
"Rumah sakit di Bintaro kurang lengkap alatnya, makanya dirujuk ke RS Fatmawati," paparnya.
Dua minggu setelah mendapat perawatan intensif di rumah sakit, kondisi kesehatan Haji Bolot terbilang stabil. Dia bisa bercanda dengan sejumlah orang yang datang menjenguk.
"Alhamdulillah kondisi Baba sudah stabil, tapi masih dalam masa pemulihan. Minta doanya supaya Baba cepat sehat dan cepat keluar dari rumah sakit," pinta Wahyu Ramadhan.
Sebelumnya, Andre Taulany mengabarkan melalui unggahan di akun media sosialnya bahwa Haji Bolot mendapat perawatan di sebuah rumah sakit setelah kondisi kesehatannya menurun.
Dalam unggahannya tersebut, Andre Taulany sempat memperlihatkan foto Haji Bolot mendapat perawatan dengan selang di hidung tengah berada di atas ranjang sebuah rumah sakit.
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