Ini yang Dirasakan Komedian Haji Bolot Saat Terkena Serangan Jantung

Momen saat Haji Bolot saat bersama UAS. (Instagram: babeh.haji.bolot)
JawaPos.com - Komedian Haji Bolot mendapat perawatan intensif di rumah sakit sejak 28 Mei 2026 karena mengalami serangan jantung. Dia dirawat di rumah sakit sejak sekitar 2 minggu lalu.
Sebelum dirawat di RS Fatmawati Jakarta Selatan dengan pertimbangan peralatan medis di sana lebih lengkap, Haji Bolot sempat dirawat di sebuah rumah sakit di bilangan Bintaro.
Wahyu Ramadhan selaku asisten Haji Bolot menceritakan keluhan yang sempat dirasakan Bolot saat mengalami serangan jantung. Menurut dia, komedian yang kerap berakting tidak bisa mendengar itu mengeluh kesulitan bernapas.
"Kejadiannya mendadak. Dia mengalami sesak, telepon aku mau ke rumah sakit katanya. 'Yu, ayo ke rumah sakit'," ujar Wahyu Ramadhan menirukan perkataan sang komedian saat ditemui di RS Fatmawati Jakarta Selatan.
Selama ini Haji Bolot tidak memiliki riwayat penyakit apa pun, termasuk tidak ada riwayat jantung. "Nggak ada riwayat penyakit sebelumnya," ujarnya.
Setelah mendapat perawatan intensif di rumah sakit, kondisi kesehatan Haji Bolot membaik. Meski begitu, ia masih harus mendapat perawatan di rumah sakit untuk menangani permasalahan pada bagian jantungnya.
"Penanganan di sini untuk pemulihan jantung. Kondisinya stabil, sadar. Teman-teman artis banyak juga yang berkunjung, dia masih bisa bercanda sama mereka," ungkapnya.
Sebelumnya, Andre Taulany mengabarkan melalui unggahan di akun media sosialnya bahwa Haji Bolot mendapat perawatan di sebuah rumah sakit setelah kondisi kesehatannya menurun.
Dalam unggahannya tersebut, Andre Taulany sempat memperlihatkan foto Haji Bolot mendapat perawatan dengan selang di hidung tengah berada di atas ranjang sebuah rumah sakit.
Di sisinya, terdapat seorang perempuan terlihat menggenggam tangannya.
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