11 Tanda Orang Tua Punya Pola Asuh Baik yang Sesungguhnya Tanpa Disadari, Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi membuktikan bahwa pola asuh positif yang diterapkan orang tua baik akan membentuk anak yang tangguh dan percaya diri.

Tidak ada orang tua yang sempurna, namun ada tanda-tanda nyata yang membedakan pola asuh positif dari yang lainnya.

Tanda orang tua baik sering kali baru terlihat jelas ketika anak-anak mereka tumbuh dewasa dan mampu menjalani hidup dengan sehat.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (1/6), berikut sebelas tanda orang tua baik yang mencerminkan psikologi pola asuh positif dan berdampak nyata bagi anak.

1. Memberi ruang aman bagi anak untuk mengekspresikan perasaan

Orang tua yang baik menciptakan lingkungan di mana anak merasa aman mengungkapkan semua perasaannya tanpa rasa malu.

Menurut terapis keluarga April Eldimire, kecerdasan emosional anak tidak muncul begitu saja melainkan perlu dibantu orang tua untuk dikembangkan.

Orang tua yang mengabaikan perasaan besar anak secara tidak langsung mengajarkan bahwa emosi adalah sesuatu yang buruk.

2. Mengajarkan anak menjauh dari situasi yang tidak sehat