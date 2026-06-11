Tanggapan Cita Rahayu Soal Kabar Cerai dengan Didi Mahardika

Cita Rahayu dan Didi Mahardika)
JawaPos.com - Beredar kabar bahwa rumah tangga Cita Rahayu dengan Didi Mahardika sedang bermasalah dan kini dalam proses perceraian. Kabar tersebut beredar di media sosial lengkap dengan nomor registrasi perceraiannya di pengadilan.
Cita Rahayu merespons kabar rumah tangganya dengan Didi Mahardika dalam proses perceraian melalui unggahan di akun media sosial pribadinya.
Cita Rahayu meminta netizen untuk tidak membuat spekulasi liar tentang rumah tangganya mengingat kondisi masyarakat saat ini sedang kurang baik.
"Jangan pada sibuk ngurusin rumah tangga orang. Tuh harga bahan pokok semua pada naik," tulis Cita Rahayu yang dikenal publik luas dengan nama panggung Cita Citata.
Dia mengunggah foto Didi Mahardika dengan disertai kutipan pernyataan tentang Marhaenisme.
"Inti dari ajaran Marhaenisme (yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno) adalah ideologi perjuangan yang menentang segala bentuk penindasan, kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan merdeka secara politik maupun ekonomi,"demikian pernyataan pada foto itu.
Didi Mahardika juga angkat bicara terkait rumor yang beredar. Dia secara tegas membantah bahwa dirinya bercerai dengan Cita Citata.
"Saya agak terharu bukan kepada saya atau beritanya, tapi saya sempat lihat begitu cepat percayanya natizen, warga maya. Kenapa begitu yakin netizen atau warga dunia maya?," kata Didi Mahardika.
Didi menganggap isu perceraian dirinya dengan Cita Rahayu hanya sebuah gosip atau lelucon yang dikembangkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
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