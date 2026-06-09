Akhirnya Go Public! Ini Kekasih Baru Elina Joerg, Arvin Lourentino

Elina Joerg bersama sang kekasih, Arvin Lourentino. (Instagram: elinaaaaajoerg)
JawaPos.com - Sempat menggandeng kekasih barunya di acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju beberapa waktu lalu, kini Elina Joerg secara resmi mengumumkan pria spesial di hatinya itu. Dia adalah seorang pengusaha bernama Arvin Lourentino.
Elina Joerg secara resmi memperkenalkan sang kekasih ke publik luas melalui unggahan terbarunya di Instagram. Di sana, sang aktris mengunggah sejumlah foto kebersamaan dengan Arvin Lourentino.
Keduanya terlihat mesra sembari tersenyum bahagia mengisyaratkan adanya kecocokan di antara mereka sebagai pasangan kekasih. Elina dan Arvin tampak serasi meski keduanya mengenakan pakaian yang kontras.
Arvin Lourentino tampak mengamankan pakaian gelap. Sedangkan Elina mengenakan pakaian dengan warna cerah.
Sejumlah foto dan video yang dibagikan Elina dalam unggahan tersebut adalah momen saat hadir ke acara pernikahan Syifa Hajdu dan El Rumi, beberapa waktu lalu.
"Tidak sempurna, tapi ditakdirkan untuk saling melengkapi satu sama lain," tulis Elina Joerg memberi keterangan pada unggahannya tersebut.
Sejumlah selebriti Tanah Air ikut senang atas hubungan asmara Arvin Lourentino dan Elina Joerg akhirnya go public.
"Akhirnya," tulis Steffi Zamora pada kolom komentar.
"Bismillah sayang-sayangnya," komentar Deswita Maharani.
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