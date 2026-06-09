Minola Sebayang Ungkap Perlakuan Sarwendah ke Ruben Onsu Usai Adanya Permintaan Maaf

JawaPos.com - Sarwendah sudah menyampaikan permohonan maaf melalui sebuah video berdurasi hampir 3 menit diunggah di akun media sosialnya, beberapa hari lalu.

Dalam permohonan maafnya itu, Sarwendah mengakui kesalahan yang telah dia perbuat dan menyadari perbuatannya saat live di media sosial menimbulkan kegaduhan di publik.

Pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkapkan perlakuan Sarwendah terhadap kliennya setelah adanya video permintaan maaf. Menurutnya, hubungan Sarwendah dan Ruben tetap tidak ada perubahan sama sekali.

"Sampai hari ini nggak ada perubahan komunikasi. Kalau menurut informasi Ruben juga belum bisa mengakses anak-anaknya," ungkap Minola Sebayang.

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Dia menganggap wajar Sarwendah belum mau memperbaiki hubungan dengan Ruben Onsu karena permintaan maafnya tidak ditujukan kepada sahabat dekat Ivan Gunawan itu.

"Wajar-wajar saja kan karena permintaan maafnya bukan kepada Ruben. Kalau permintaan maafnya kepada Ruben, harusnya wujud daripada permintaan maaf itu adalah suatu perubahan sikap. Kan begitu," tutur Minola.

"Tapi kan dia nggak minta maaf ke Ruben. Mungkin dia merasa nggak ada salahnya sama Ruben, salahnya kepada masyarakat. Jadi kalau ada perubahan pun mungkin perubahan sikapnya ke masyarakat, perubahan sikapnya kepada netizen. Kepada Ruben ya nggak ada," imbuhnya.

Minola Sebayang juga mengatakan, Ruben Onsu tetap bersemangat memperjuangkan hak anak-anaknya agar bisa bersama dirinya selaku ayah kandung setelah dibatasi sangat ketat oleh Sarwendah.