Tak Terduga! Whee In Ungkap Pernah Adu Jotos dengan Hwasa

MAMAMOO berpose di atas panggung setelah menyelesaikan perfom (Instagram @solarkeem)
Dalam episode terbaru program YouTube Zzanbro Shin Dong Yup, keempat member tampil bersama dan membahas perjalanan panjang mereka.
Saat percakapan beralih ke konflik yang pernah terjadi di antara para anggota, Moonbyul mengakui bahwa mereka cukup sering bertengkar di masa lalu.
Menurutnya, hubungan mereka mirip seperti saudara kandung yang tidak selalu akur setiap saat.
Solar juga membenarkan hal itu. Ia menjelaskan bahwa ketika masih muda, para member memiliki energi yang besar dan sering terlibat konflik secara langsung.
Kini, seiring bertambahnya usia, mereka lebih memilih menyelesaikan masalah melalui percakapan daripada pertengkaran fisik.
Moonbyul kemudian mengenang masa ketika konflik antar anggota bisa berlangsung cukup panas.
Ia mengaku para member pernah sampai mengacak-acak kamar satu sama lain saat sedang bertengkar.
Pembawa acara Shin Dong Yup lalu bertanya kepada Whee In dan Hwa Sa yang dikenal telah bersahabat sejak masa sekolah menengah pertama.
Banyak orang mengira keduanya jarang bertengkar karena hubungan mereka yang sangat dekat.
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