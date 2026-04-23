Satu Agensi dengan MAMAMOO, Kwon Eunbi Resmi Teken Kontrak Bersama RBW Entertainment

Konser solo Kwon Eunbi di Taipei pada 2025. (Instagram @silver_rain._)
JawaPos.com - Eks IZ*ONE Kwon Eunbi kini resmi memiliki agensi baru setelah menandatangani kontrak eksklusif dengan RBW.
Kabar ini diumumkan langsung pada 22 April 2026 melalui pernyataan resmi perusahaan. Dalam keterangannya, RBW akan mendukung perjalanan sang artis kedepannya.
Mereka menyebut Kwon Eunbi sebagai artis solo yang memiliki kemampuan vokal dan penampilan panggung yang kuat.
Perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh agar ia dapat terus berkembang.
"Kami akan memberikan dukungan penuh agar ia dapat lebih mengembangkan kemampuan artistiknya," tulis agensi dikutip dari Allkpop.
RBW sendiri dikenal sebagai perusahaan hiburan besar yang didirikan oleh produser ternama seperti seperti Kim Jin Woo , Kim Do Hoon dan Hwang Sung Jin.
Label ini juga menaungi berbagai artis populer seperti MAMAMOO dan band ONEWE serta mengelola beberapa sub-label di industri hiburan Korea.
Karir Eunbi mulai dikenal luas sejak tampil dalam program Produce 48 pada 2018. Dari ajang tersebut, ia berhasil debut sebagai anggota grup proyek IZ*ONE.
Setelah IZ*ONE resmi bubar, ia melanjutkan karir sebagai solois dan merilis sejumlah lagu seperti Door, Glitch dan Underwater.
Ia juga dikenal luas berkat penampilannya di berbagai festival musim panas yang membuatnya dijuluki sebagai Dewi Waterbomb.
