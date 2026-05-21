Abdul Rahman
Kamis, 21 Mei 2026 | 21.06 WIB

Film Children of Heaven Lebih Segar Lewat Aksi Sejumlah Komedian: Dari Lolox hingga Muhadkly Acho

Lolox, Muhadkly Acho, Benidictus Siregar, dan Erick Estrada, terlibat dalam film Children of Heaven. (istimewa)

JawaPos.com - Film Children of Heaven yang diadaptasi dari film box office asal Iran arahan sutradara Hanung Bramantyo melakukan beberapa penyesuaian mengikuti kebutuhan penonton di Tanah Air.

Salah satunya, film yang akan tayang di bioskop Tanah Air mulai 27 Mei 2026, menghadirkan sejumlah komedian stand up seperti Muhadkly Acho dan Lolox untuk memberikan penyegaran.

"Ada momen yang serius, tapi kita adaptasi agar penonton kita lebih mudah mencerna. Misalnya, dengan tokoh kepala sekolah (Muhadkly Acho) dan rentenir (Lolox),” kata CEO MD Entertainment sekaligus produser filmnya, Manoj Punjabi.

Dia menegaskan kehadiran sejumlah komika dalam film Children of Heaven tidak sedang membuat lawakan atau membuat lelucon. Namun, apa yang mereka tampilkan dalam film akan membuat penonton jadi lebih fresh dalam mengikuti alur cerita yang dihadirkan dalam film.

“Itu nggak ada di versi aslinya. Jadi itu kombinasi yang bikin film ini lebih enak ditonton masyarakat Indonesia,” ungkap Manoj Punjabi.

Selain Lolox dan Acho, film Children of Heaven juga diperkuat oleh komika Benidictus Siregar, Dodit Mulyanto, Oki Rengga, dan Erick Estrada.

Meski ada penyesuaian, Manoj Punjabi memastikan film Children of Heaven secara substansi tidak melenceng dari film versi aslinya.

Dalam film Children of Heaven, sutradara Hanung Bramantyo mengambil latar tahun 1980-an di Tanah Jawa. Adapun pemeran kepala sekolah dipercayakan kepada Muhadkly Acho.

“Pas dapat karakternya dari Mas Hanung, saya kebetulan sudah nonton filmnya dan tahu ada karakter kepala sekolah. Cuma Mas Hanung bikin setting filmnya di Jawa tahun 80-an. Kebetulan banget saya SD tahun segitu,” ungkap Acho.

