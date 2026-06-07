Sarwendah Dituduh Sewa Buzzer Usai Panen Cibiran dan Komentar Negatif di Media Sosial

JawaPos.com - Permintaan maaf Sarwendah melalui sebuah video diunggah di akun media sosialnya tidak lantas membuat netizen berhenti berkomentar negatif. Sebaliknya, cibiran dan komentar negatif justru semakin ramai.

Hal itu terjadi setelah Sarwendah minta maaf ke publik atas kegaduhan yang telah dilakukannya buntut atas kata-kata kasar dilontarkannya saat live di media sosial diduga ditujukan kepada Ruben Onsu.

Usai minta maaf lewat video berdurasi hampir 3 menit, Sarwendah justru semakin dicibir warganet karena minta maaf kepada netizen atau publik tanpa ada permintaan maaf sama sekali ditujukan kepada mantan suaminya, Ruben Onsu.

Banyak netizen menduga, Sarwendah menggunakan jasa buzzer untuk membuat pertimbangan narasi di media sosial. Buzzer disebut membuat komentar positif pada Sarwendah untuk mengimbangi sentimen negatif yang diperlihatkan banyak orang padanya.

"Narasi komen (tolong jangan copas komenya kembangkan dan jangan samakan dengan yang lain," komentar salah satu netizen.

"Pakai buzzer di share di FB lagi, wkwkwk. Kocak luh, dibayar berapa tuh," komentar yang lainnya.

"Jir nyewa buzzer. Pakai buzzer banget biar orang percaya."

"Wkwkwk, komen buzzer pun kelelep sama komen hujatan."