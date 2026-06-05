Sarwendah Minta Maaf Usai Pernyataannya tentang Ruben Onsu Menuai Polemik

JawaPos.com - Pernyataan Sarwendah saat live di media sosial menyinggung soal 'cong' diyakini netizen sebagai 'benc***" membuat banyak pihak kecewa. Mereka pun ikut angkat bicara memberikan dukungan kepada Ruben Onsu yang dinilai disudutkan oleh Sarwendah.

Melihat sentimen negatif cukup besar diperlihatkan sejumlah orang hingga netizen di dunia maya, Sarwendah akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

"Saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena hal tersebut," ujar Sarwendah.

Dia sadar pernyataannya itu merupakan suatu kesalahan dan tidak menunjukkan sikap rendah hati. Sarwendah menyadari kesalahan yang telah dia perbuat.

"Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati," ungkap Sarwendah.

Perempuan berusia 36 tahun merasa apa yang diucapkannya di media sosial telah membawa permasalahan pribadinya ke ranah publik. Padahal, kata Sarwendah, masalah ini seharusnya dapat diselesaikan di ruang tenang sehingga tidak menyita perhatian publik dan banyak pihak.

Sarwendah mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah memberikan peringatan atau masukan kepada dirinya.

"Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, keluarga besar, teman-teman, masyarakat, dan para penggemar yang selama ini selalu setia menemani perjalanan saya," ungkapnya.