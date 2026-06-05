Tak Ada Nama Ruben Onsu, Sarwendah Hanya Minta Maaf ke Publik, Anak-anak, dan keluarga Besar

JawaPos.com - Sarwendah menyampaikan permohonan maaf ke publik atas kegaduhan yang terjadi buntut atas pernyataannya di media sosial telah berkata kasar saat siaran langsung atau live diduga ditujukan kepada Ruben Onsu.

Sarwendah dalam permohonan maafnya mengakui kesalahan yang telah dia lakukan. Mantan personel Cherrybelle itu membenarkan bahwa perkataan kasarnya tidak menunjukkan kebaikan dan kerendahan hati.

Bukan hanya minta maaf ke publik atas kegaduhan yang ditimbulkan dari pernyataan kasarnya, Sarwendah secara khusus meminta maaf kepada anak-anaknya yang terdampak atas permasalahannya dengan Ruben Onsu.

"Maaf yang terdalam kepada anak-anak saya. Apa pun yang terjadi di antara kehidupan orang dewasa, mereka tidak seharusnya terbawa ke dalam pemberitaan yang beredar," ujar Sarwendah.

Sebagai seorang ibu, dia berkomitmen untuk menjadi seorang ibu yang melindungi, merawat, mengutamakan kebahagiaan, serta masa depan mereka.

Sarwendah juga menyampaikan permohonan maaf ditujukan kepada keluarga besarnya, terdampak atas kegaduhan yang terjadi buntut atas permasalahannya dengan Ruben Onsu.

"Kepada keluarga besar saya yang juga turut merasakan ketidaknyamanan, beban pikiran. Karena hal ini, saya juga memohon maaf," ungkapnya.

Selain itu, Sarwendah juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya yang telah memberikan pengertian, perhatian, kekuatan, dan dukungan yang tulus kepada dirinya.