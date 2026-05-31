The Odyssey Catat Rekor Trailer Paling Tidak Disukai dalam Karier Christopher Nolan

JawaPos.com – Trailer film The Odyssey menjadi sorotan setelah disebut sebagai trailer paling banyak menerima respons negatif sepanjang karier Christopher Nolan.

Dilansir dari laman Movie Web pada Minggu (31/5), Berdasarkan laporan yang beredar, trailer tersebut telah mengumpulkan sekitar 315 ribu tanda suka dan 83 ribu tanda tidak suka di YouTube.

Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 21 persen pengguna yang memberikan respons memilih memberikan penilaian negatif terhadap cuplikan film tersebut.

Gelombang kritik muncul dari berbagai kalangan penonton yang menyoroti sejumlah aspek dalam trailer. Sebagian pihak mempertanyakan desain kostum dan baju zirah yang dinilai kurang sesuai dengan latar Zaman Perunggu dalam kisah asli karya Homer.

Selain itu, penggunaan aksen Amerika dan beberapa istilah modern oleh para karakter juga menjadi bahan perdebatan di media sosial.

Beberapa penonton bahkan membandingkan film tersebut dengan Troy yang dirilis pada 2004. Mereka menilai pendekatan yang digunakan dalam film terdahulu lebih sesuai dengan gambaran Yunani Kuno meskipun tidak sepenuhnya akurat secara historis.

Perbandingan tersebut turut memperbesar diskusi mengenai arah kreatif yang diambil Nolan dalam adaptasi terbarunya.

Kontroversi lain muncul terkait pemilihan pemeran dalam film tersebut. Sejumlah komentator mengkritik keputusan menghadirkan Lupita Nyong’o sebagai Helen dari Troya dan Clytemnestra, meskipun karakternya tidak tampil dalam trailer yang diperdebatkan. Kritik serupa juga diarahkan kepada Elliot Page yang disebut-sebut mendapat peran dalam film tersebut.

Di tengah berbagai kritik yang muncul, trailer The Odyssey tetap mencatatkan performa impresif dari sisi penayangan. Cuplikan film tersebut telah ditonton lebih dari 23 juta kali dan sempat menduduki posisi teratas dalam daftar Film Trending YouTube.