Konflik Makin Memanas, Pengacara Sunan Kalijaga Mundur Sebagai Pengacara Erin

Rien Wartia Trigina alias Erin melaporkan mantan ART Herawati ke Polres Metro Jakarta Selatan setelah data pribadinya disebar. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Perseteruan antara mantan istri artis Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin, dengan mantan asisten rumah tangga (ART) bernama Herawati atau Heran masih terus bergulir di ranah hukum sampai sekarang.
Perseteruan antara Erin dan Hera justru tambah memanas karena kedua belah pihak tetap dengan pandangan dan egonya masing-masing. Tidak ada yang mau mau mengalah untuk membuat suasana jadi lebih adem.
Di tengah perseteruan yang semakin memanas, pengacara Sunan Kalijaga yang awalnya berdiri di garis terdepan membela Erin kini memutuskan mundur. Kabar tersebut diungkapkan Sunan melalui sebuah video singkat dalam unggahan di akun Instagram Story.
"Saya Sunan Kalijaga ingin menyampaikan informasi kepada teman-teman media bahwa saya sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum dari ibu Erin," kata Sunan Kalijaga.
Meski dirinya menarik diri dari tim kuasa hukum, Sunan menaruh harapan besar kasus tersebut tetep dapat berjalan dengan baik.
"Semoga perkaranya tetap berjalan dengan baik, semoga mendapatkan keadilan buat para pihak," harapnya.
Sunan Kalijaga meminta maaf karena belum bisa melayani sesi wawancara dengan wartawan untuk memberikan penjelasan secara langsung di balik keputusannya memilih mundur sebagai pengacara Erin.
"Mohon maaf rekan-rekan media, saya belum bisa menemui kalian," katanya.
Erin dan Hera diketahui terlibat perseteruan sengit di ranah hukum dengan saling membuat laporan polisi. ART Hera melaporkan Erin atas kasus dugaan penganiayaan buntut pengakuannya mendapat kekerasan fisik dan verbal selama bekerja di rumah Erin.
