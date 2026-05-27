Beredar Kabar Sunan Kalijaga Mundur Sebagai Pengacara Erin, Benarkah?

JawaPos.com - Pengacara Sunan Kalijaga awalnya berada di garis terdepan memberikan pembelaan hukum terhadap mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin, melawan mantan asisten rumah tangganya bernama Herawati atau Hera.

Kini, beredar kabar bahwa Sunan Kalijaga memutuskan mundur sebagai kuasa hukum Erin. Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Sunan tidak membenarkan ataupun memberikan bantahan.

"Nanti saja ya saya akan ngomong. Sekarang no comment dulu," ujar Sunan Kalijaga saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, kemarin.

Sunan enggan bicara tentang Erin dengan alasan kedatangannya ke kantor polisi dengan tujuan memberikan pendampingan hukum terhadap orang lain dan tidak ada keterkaitan dengan Erin.

"Nanti saya info ya. Saya sekarang ada pekerjaan lain ke sini," kelit Sunan Kalijaga.

Saat disinggung soal keputusan Erin menunjuk kuasa hukum baru untuk menangani perkaranya melawan Hera, Sunan Kalijaga menegaskan dirinya menghormati apa pun yang sudah menjadi keputusan Erin.

"Itu kan hak Erin, silakan saja. Saya tidak ikut campur dan nggak mau tahu juga," kata Sunan Kalijaga.

Erin dan Hera terlibat perseteruan sengit di ranah hukum dengan mereka saling membuat laporan polisi. ART Hera melaporkan Erin atas kasus dugaan penganiayaan buntut atas pengakuannya mendapat kekerasan fisik dan verbal selama bekerja di rumah mantan istri Andre Taulany itu.