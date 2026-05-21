Park Jinyoung GOT7 Berhasil Raih Rekor Penjualan Minggu Pertama dengan Mini Album Keduanya ‘Said & Done’

Park Jinyoung GOT7. (Soompi)
JawaPos.com – Dikenal memiliki banyak bakat, Park Jinyoung anggota boygrup Korea GOT7 telah mencetak rekor pribadi baru dengan comeback solo pertamanya.
Dikutip dari Soompi, Kamis (21/5), tepatnya minggu lalu, Park Jinyoung melakukan comeback yang telah lama ditunggu-tunggu sebagai penyanyi.
Ia merilis sebuah mini album keduanya Said & Done dan lagu utamanya yang penuh semangat EVERLOVE pada 13 Mei.
Hanteo Chart kini melaporkan bahwa Said & Done berhasil terjual sebanyak 34.621 kopi pada minggu pertama perilisannya (13 hingga 19 Mei).
Jumlah ini memecahkan rekor penjualan minggu pertama Jinyoung sebelumnya sebesar 30.586 (yang dicetak oleh mini album debut solonya Chapter 0: WITH pada tahun 2023).
Ia juga diketahui beradu akting dengan Kim Min Ju dari IZ*ONE dalam drama Still Shining, dimana mereka bertemu kembali sepuluh tahun kemudian sebagai orang yang berbeda.
Jinyoung, yang juga merupakan anggota grup populer GOT7, yang juga memperdalam karier aktingnya dengan memerankan berbagai judul drama.
GOT7 sendiri memiliki anggota yaitu dari Jay B, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam, dan Yugyeom, yang telah mendapat banyak penggemar setia.
