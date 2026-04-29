Park Jinyoung GOT7 akan Comeback Solo ‘Said & Done,’ Intip Tanggal serta Trailer-nya

JawaPos.com – Berkat suara emas yang ia miliki, Park Jinyoung anggota boygrup GOT7 berhasil mempertahankan popularitasnya di dunia musik Korea.

Dikutip dari Soompi, Rabu (29/4), baru-baru ini ia mengejutkan penggemar dengan merilis sebuah teaser pertama untuk comeback solo mendatang.

Pada 28 April, sebuah trailer menarik dirilis untuk mini album solo kedua anggota GOT7, yang berjudul Said & Done.

Karya spektakuler ini merupakan album solo pertamanya dalam tiga tahun, yang pastinya penggemar telah menantikannya.

Selalu menghasilkan karya menawan, rencananya ia akan merilis Said & Done tepatnya pada 13 Mei pukul 18.00 KST.

Jinyoung, yang juga merupakan anggota grup populer GOT7, yang juga memperdalam karier aktingnya dengan memerankan berbagai judul drama.

GOT7 sendiri memiliki anggota yaitu dari Jay B, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam, dan Yugyeom, yang telah mendapat banyak penggemar setia.

Sebagai anggota inti boy grup JYP Entertainment GOT7, vokalis, aktor, dan penari Korea Selatan Jinyoung membangun kariernya di tahun 2010-an.