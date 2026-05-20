Keluarga Jelaskan Sakit yang Dialami Ibunda Fedi Nuril hingga Dinyatakan Meninggal Dunia

JawaPos.com - Nanda Nuril, kakak dari aktor Fedi Nuril mengungkapkan riwayat sakit yang dialami sang ibunda, Gusmawati Nuril, hingga dia dinyatakan meninggal dunia pada Selasa (19/5) sekitar pukul 15.53 WIB.

Nanda bercerita, sang ibunda mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh meski sudah minum obat. Kejadian itu terjadi pada bulan Ramadhan 2026 lalu.

"Pas bulan puasa kemarin Mama batuk agak lama nggak sembuh-sembuh, kita bingung kok batuk Mama nggak sembuh-sembuh ya?," kata Nanda Nuril saat ditemui di TPU Karet Bivak, Jakarta, Rabu (20/5).

Setelah mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh, ibunda Fedi Nuril mulai kesulitan berbicara. Butuh usaha yang cukup serius untuk dia bisa mengucapkan kalimat saat mau berbicara.

"Sampai kayak orang sesak gitu. Nah, dari situ mulai ke dokter check up dan diagnos pertama lumpuh pita suara sebelah. Kita tanya penyebabnya apa, dok? Kalau nggak dari jantung, paru-paru," jelas Nanda menirukan perkataan dokter yang menangani ibunya.

Dokter kemudian melakukan pemeriksaan ke bagian jantung ibunda Fedi Nuril. Hasil pemeriksaan menunjukkan jantungnya bagus tidak mengalami masalah.

"Paru-paru terdeteksi pernah ada infeksi. Dicek segala macam ternyata Mama pernah paru-paru basah. Kita nggak tahu, Mama juga nggak merasa pernah sakit. Mungkin pas bulan puasa itu kali yang batuk nggak sembuh-sembuh itu," katanya.

Kondisi kesehatan ibunda Fedi Nuril menurun setelah tersedak saat minum air putih usai makan, pada Selasa kemarin. Tak hanya itu, Gusmawati Nuril juga muntah sampai mengakibatkan kondisi kesehatannya drop dan kemudian meninggal dunia pada Selasa (19/5) sore.