Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 20 Mei 2026 | 23.56 WIB

Ibunda Fedi Nuril Meninggal, Begini Kondisinya di Detik-detik Terakhir

Gusmawati Nuril, ibunda Fedi Nuril, meninggal dunia. (Instagram: fedinuril) - Image

Gusmawati Nuril, ibunda Fedi Nuril, meninggal dunia. (Instagram: fedinuril)

JawaPos.com - Gusmawati Nuril, ibunda Fedi Nuril, meninggal dunia pada Selasa (19/5) sekitar pukul 15.53 WIB. Jenazahnya dimakamkan hari ini, Rabu (20/5), di TPU Karet Bivak, Jakarta.

Nanda Nuril, kakak dari aktor Fedi Nuril menceritakan kondisi detik-detik meninggalnya sang ibunda. Menurut Nanda, almarhumah sebenarnya sudah sempat kurang bergairah sejak beberapa waktu belakangan setelah kakaknya berpulang terlebih dahulu.

Kondisi kesehatannya langsung drop setelah Gusmawati Nuril mengalami kesedak air putih usai makan, pada Selasa kemarin.

"Setelah makan, nyokap tepuk tangan manggil. Aku langsung datang dan tanya, ‘kenapa Ma?’. ‘Tolongin Mama, Mama kesedak air putih," ujar Nanda Nuril menirukan perkataan sang ibunda.

Nanda Nuril mengatakan, kesedak sebenarnya biasa dialami sang ibunda. Namun, kejadian kemarin berbeda karena ibunya sangat merasa kesakitan sampai minta tolong dan mengalami muntah.

“Aku sempat tenangin, kasih oksigen. Mama bilang, 'tolongin mama Nanda, rasanya sakit banget.' Sebelumnya nggak pernah kayak gitu," tuturnya.

Nanda Nuril bergegas hendak membawa ibunya ke rumah sakit. Namun, ia merasa ibunya sedang mengalami sakaratul maut. Nanda lantas menuntun ibunya untuk mengucapkan kalimat tauhid.

Setelah ibunya mengikutinya mengucap kalimat tauhid, tak lama setelah itu, Gusmawati Nuril meninggal dunia.

"Aku berdoa, ‘ya Allah, kalau memang sudah waktunya, tolong mudahkanlah'. Aku ingat mama nggak ada pas setelah adzan Ashar," ceritanya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Alasan Fedi Nuril Soal Ketertarikannya Membintangi Film Bapakmu Kiper - Image
Music & Movie

Alasan Fedi Nuril Soal Ketertarikannya Membintangi Film Bapakmu Kiper

Jumat, 19 Desember 2025 | 05.13 WIB

Soal Perannya yang Sadis di Film Qorin 2, Fedi Nuril Gali dari Dalam Diri - Image
Infotainment

Soal Perannya yang Sadis di Film Qorin 2, Fedi Nuril Gali dari Dalam Diri

Selasa, 9 Desember 2025 | 03.07 WIB

Metamorfosis Aktor Fedi Nuril: Dari Sosok Romantis Kini Jadi Kejam dan Brutal di Film Qorin 2 - Image
Music & Movie

Metamorfosis Aktor Fedi Nuril: Dari Sosok Romantis Kini Jadi Kejam dan Brutal di Film Qorin 2

Selasa, 9 Desember 2025 | 01.42 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore