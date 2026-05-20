Ibunda Fedi Nuril Meninggal, Begini Kondisinya di Detik-detik Terakhir

Gusmawati Nuril, ibunda Fedi Nuril, meninggal dunia. (Instagram: fedinuril)
JawaPos.com - Gusmawati Nuril, ibunda Fedi Nuril, meninggal dunia pada Selasa (19/5) sekitar pukul 15.53 WIB. Jenazahnya dimakamkan hari ini, Rabu (20/5), di TPU Karet Bivak, Jakarta.
Nanda Nuril, kakak dari aktor Fedi Nuril menceritakan kondisi detik-detik meninggalnya sang ibunda. Menurut Nanda, almarhumah sebenarnya sudah sempat kurang bergairah sejak beberapa waktu belakangan setelah kakaknya berpulang terlebih dahulu.
Kondisi kesehatannya langsung drop setelah Gusmawati Nuril mengalami kesedak air putih usai makan, pada Selasa kemarin.
"Setelah makan, nyokap tepuk tangan manggil. Aku langsung datang dan tanya, ‘kenapa Ma?’. ‘Tolongin Mama, Mama kesedak air putih," ujar Nanda Nuril menirukan perkataan sang ibunda.
Nanda Nuril mengatakan, kesedak sebenarnya biasa dialami sang ibunda. Namun, kejadian kemarin berbeda karena ibunya sangat merasa kesakitan sampai minta tolong dan mengalami muntah.
“Aku sempat tenangin, kasih oksigen. Mama bilang, 'tolongin mama Nanda, rasanya sakit banget.' Sebelumnya nggak pernah kayak gitu," tuturnya.
Nanda Nuril bergegas hendak membawa ibunya ke rumah sakit. Namun, ia merasa ibunya sedang mengalami sakaratul maut. Nanda lantas menuntun ibunya untuk mengucapkan kalimat tauhid.
Setelah ibunya mengikutinya mengucap kalimat tauhid, tak lama setelah itu, Gusmawati Nuril meninggal dunia.
"Aku berdoa, ‘ya Allah, kalau memang sudah waktunya, tolong mudahkanlah'. Aku ingat mama nggak ada pas setelah adzan Ashar," ceritanya.
