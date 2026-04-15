Jacob Elordi dan Kendall Jenner Picu Rumor Asmara Usai Terlihat Bersama di Coachella

JawaPos.com – Aktor Jacob Elordi dan supermodel Kendall Jenner memicu rumor asmara setelah tampil bersama di ajang Coachella.

Dilansir dari laman Geo TV pada Rabu (15/4), Elordi dan Jenner terlihat menikmati suasana festival musik tersebut pada akhir pekan lalu.

Kehadiran mereka langsung menarik perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi.

Elordi dan Jenner terlihat berada di area penonton saat penampilan Justin Bieber. Mereka tampak bernyanyi bersama mengikuti lagu yang dibawakan oleh penyanyi tersebut.

Momen kebersamaan ini menjadi salah satu pemicu utama munculnya rumor hubungan spesial di antara keduanya.

Selain itu, Jenner yang dikenal dekat dengan Bieber dan istrinya, Hailey Bieber, terlihat sangat menikmati penampilan tersebut.

Elordi juga tampak berbaur dengan keluarga Jenner dan sejumlah rekan selebritas lainnya. Kehadiran mereka dalam lingkaran pertemanan yang sama semakin memperkuat perhatian publik.

Dalam kesempatan tersebut, Elordi bahkan terlihat mengenakan topi merchandise milik Bieber. Penampilan santai keduanya memperlihatkan kedekatan yang dinilai wajar oleh sebagian penggemar.

Hal ini kemudian memunculkan berbagai komentar yang mengaitkan mereka sebagai pasangan potensial.