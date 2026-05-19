Job Ustadz Solmed Makin Ramai Usai Difitnah Netizen

Ustad Solmed dan April Jasmine saat ditemui di bilangan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (2/6). (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ustadz Solmed menegaskan bahwa fitnahan terhadap dirinya dikait-kaitkan netizen sebagai penceramah inisial SAM, pelaku pelecehan seksual sesama jenis, tidak membawa pengaruh apa pun terhadap aktivitas dakwahnya.
Sebaliknya, job ustadz Solmed justru semakin banyak setelah namanya heboh di media sosial dikaitkan netizen dengan penceramah inisial SAM, yang belakangan diketahui adalah Syekh Ahmad Al Misry.
"Semakin ramai kalau jadwal. Orang Indonesia itu penasaran, semakin berita naik, semakin penasaran pengin ngundang. Malah saya berpikir, oh masya Allah nih jadi berkah tersendiri gitu," kata ustadz Solmed di bilangan Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/5).
Ustadz Solmed mengaku tidak merasa tertekan sama sekali sosok inisial SAM dikaitkan kepada dirinya. Dia santai menghadapinya karena merasa berada di jalan yang benar atau bukan pelaku pelecehan seksual sesama jenis.
"Nggak ada masalah kalau saya sih. Kalau saya pribadi nggak ada masalah ya. Karena fitnah itu kan orang ke saya, yang penting saya tidak memfitnah. Kalau kita dijahatin, asal kita jangan jahat gitu," paparnya.
Ustadz Solmed diketahui sudah melaporkan netizen yang memfitnah dirinya ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Menurut suami April Jasmine itu, sampai sekarang, belum ada pemeriksaan dengan kapasitasnya sebagai saksi pelapor.
"Belum. Saya lagi menunggu justru. Kalau saya sudah tahu siapa di balik itu, tapi kan nggak mungkin saya bergerak sendiri. Harus polisi yang bergerak," paparnya.
Dia mengaku akan memenuhi panggilan penyidik apabila dijadwalkan dimintai keterangan terkait laporan yang sempat dibuat di Polda Metro Jaya.
Menurut dia, sejauh ini, belum ada permintaan maaf dari pelaku. " Belum, mungkin nunggu dipanggil dulu kali baru baru menyampaikan permohonan maaf kali," tuturnya.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20