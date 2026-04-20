Ustadz Solmed Buru Sejumlah Pengguna Media Sosial yang Mengaitkannya dengan Kasus Pelecehan Seksual

Uztaz Solmed
JawaPos.com - Ustadz Solmed kecewa terhadap sejumlah pengguna media sosial yang mengaitkannya dengan kasus pelecehan seksual sesama jenis berinisial SAM.
Padahal, ustadz Solmed sudah sejak awal memberikan klarifikasi bukan dirinya sosok inisial SAM dan dia juga tidak melakukan pelecehan seksual sesama jenis sebagaimana dituduhkan.
Ustadz Solmed dengan didampingi kuasa hukumnya, akhirnya melaporkan lebih dari 10 akun media sosial yang mengaitkannya dengan kasus pelecehan seksual sesama jenis inisial SAM.
Ustadz Solmed melaporkan sejumlah akun media sosial tersebut dengan Pasal 433 dan 434 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah.
"Ada lebih dari 10 akun medsos yang kita laporkan karena menyebarkan berita bohong, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap klien kami," ungkap Afrian Bonjol selaku kuasa hukum ustadz Solmed.
Di samping ustadz Solmed sudah melakukan klarifikasi bukan dirinya sosok inisial SAM, tokoh agama inisial SAM yang dilaporkan ke Bareskrim Polri sebenarnya sudah mulai diketahui yaitu diduga Syekh Ahmad Al Misry.
Menurut Afrian Bonjol, sejumlah pengguna media sosial yang mengaitkan kasus pelecehan seksual dengan ustadz Solmed kemungkinan punya tujan mau meningkatkan jumlah penonton dan followers akun media sosial mereka.
"Kita paham dengan berita seperti ini mungkin followers jadi naik, tapi janganlah dengan cara seperti ini. Karena itu zalim ke orang, fitnah," katanya.
Ustadz Solmed mengaku kaget sejumlah akun media sosial masih terus mengaitkannya dengan isu tak sedap. Dia tahu ada sejumlah pengguna media sosial membuat narasi negatif tentang dirinya dari sejumlah orang.
