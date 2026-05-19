Kabar terbaru, Sooyoung Girls’ Generation Kemungkinan akan Perankan Drama Baru I Went to School

Sooyoung Girls’ Generation. (Soompi)
JawaPos.com – Dikenal sebagai anggota girlgrup Korea Girls’ Generation, Sooyoung dikabarkan bergabung dalam drama akhir pekan KBS yang baru bertajuk I Went to School.
Dikutip dari Soompi, Selasa (19/5), selain penyanyi, Sooyoung memang telah memiliki kemampuan akting yang luar biasa dan disukai penggemar.
Saram Entertainment selaku agensi, mengungkapkan bahwa Sooyoung telah menerima tawaran untuk membintangi drama akhir pekan KBS2 mendatang I Went to School (judul literal).
Kabarnya, proyek baru karya penulis Yang Hee Seung itu sedang dipertimbangkan sang penyanyi secara positif.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa Lee Jung Eun dan Yu Jun Sang juga sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dalam drama tersebut.
Menariknya, kisah seorang wanita paruh baya akan dihadirkan, ia mengalami titik balik besar dalam hidupnya setelah mendaftar kuliah di usia yang lebih tua.
Kabarnya, serial ini akan ditulis oleh Yang Hee Seung, yang menulis drama-drama populer termasuk Crash Course in Romance.
Yang Hee Seung juga menulis Oh My Ghost, Weightlifting Fairy, Kim Bok Joo, dan A Hundred Memories, ia juga menjadi kreator drama Filing for Love.
Memikat perhatian, drama ini disutradarai oleh PD Lee Woong Hee, yang sebelumnya menyutradarai My Perfect Stranger dan The First Night with the Duke.
