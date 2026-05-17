Alasan Amanda Manopo Pilih Melahirkan Secara Caesar Buah Hati Pertamanya

JawaPos.com - Amanda Manopo telah membuat keputusan mau melahirkan anak pertama buah cintanya dengan Kenny Austin melalui proses persalinan Caesar.

Kabar tersebut diungkapkan Kenny Austin saat ditemui di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Kenny menyatakan bahwa metode persalinan itu ditentukan sendiri oleh Amanda Manopo.

"Pengennya caesar, Manda yang pengen," ujar Kenny Austin.

Alasan Amanda Manopo memilih melahirkan secara Caesar karena persalinan dapat ditentukan sesuai keinginan selama usia kehamilan sudah mencukupi. Alasan lainnya, persalinan caesar prosesnya lebih cepat tidak perlu menunggu proses bukaan yang bisa memakan waktu cukup panjang dalam persalinan normal.

"Biar lebih simpel aja lah. Manda maunya begitu, masak saya paksakan (harus normal)," kata Kenny Austin.

Amanda Manopo sudah mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi proses persalinan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Salah satunya, Amanda Manopo berhenti dari semua aktivitas pekerjaan untuk sementara waktu sampai buah hatinya terlahir ke dunia.

Kenny Austin mengaku belum tahu pasti berapa lama Amanda Manopo akan vakum sementara dari pekerjaannya di dunia hiburan setelah persalinan.