Amanda Manopo Berhenti dari Semua Pekerjaan Jelang Persalinan

Amanda Manopo berhenti dari semua pekerjaan supaya bisa berfokus pada persalinan buah hati pertamanya. (Instagram: amandamanopo)
JawaPos.com - Kehamilan aktris Amanda Monopo sudah memasuki usia tua. Itu tandanya proses persalinan akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Amanda Manopo mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan persalinan sekaligus menyambut kehadiran buah hati pertama hasil pernikahannya dengan Kenny Austin. Salah satu yang dilakukan, Amanda menghentikan semua aktivitas pekerjaan supaya dapat berfokus hadapi persalinan.
"Totally berhenti (dari pekerjaan), sudah mau sebulan ya," ujar Kenny Austin di bilangan Kemang Jakarta Selatan.
Kenny menyatakan, persalinan Amanda Manopo akan dilaksanakan secara caecar. Meski begitu, dia masih merahasiakan tanggal pasti kapan persalinan akan dilangsungkan. "Sebentar lagi launching," katanya tampak menyebut tanggal.
Kenny Austin mengaku selalu berada di sisi Amanda Manopo menjelang persalinan. Apa pun yang dibutuhkan atau diminta sang istri, selalu berusaha dipenuhinya dengan sebaik mungkin.
"Biasa saja sih, nggak ada ngidam yang berat," kata Kenny Austin.
Dalam kesempatan itu, Kenny membenarkan bahwa dirinya dan Amanda Manopo sudah mempersiapkan nama untuk calon buah hatinya. Namun, Kenny Austin menolak untuk memberikan bocoran namanya.
Menurut Kenny Austin, nama buah hatinya akan diketahui publik pada waktunya nanti. "Kita melindungi saja sih," ujar Kenny Austin.
Amanda Manopo resmi menikah dengan Kenny Austin pada Jumat, 10 Oktober 2025. Pemberkatan nikah mereka dilangsungkan di The Langham, Jakarta Selatan.
