Tuai Perhatian, Lee Ki Taek jadi Pemain di 2 Days & 1 Night Season 4

Lee Ki Taek. (Soompi)
JawaPos.com - Lee Ki Taek belum lama ini kembali menarik perhatian penggemar, lantaran akan bergabung dengan para pemain 2 Days & 1 Night Season 4.
Dikutip dari Soompi, sebagai anggota termuda yang baru, tentunya penampilannya telah ditunggu penggemar setianya
Belakangan ini, agensi Lee Ki Taek, KEYEAST, mengkonfirmasi, “Memang benar aktor kami akan bergabung dengan 2 Days & 1 Night Season 4.”
Episode-episode 2 Days & 1 Night diunggah dengan subtitle bahasa Inggris setiap minggu di YouTube melalui saluran resmi KBS World.
Bergabung pada Desember 2022, Yoo Seon Ho, anggota termuda akan meninggalkan program tersebut.
Setelah memulai debutnya sebagai model, Lee Ki Taek telah membintangi berbagai drama populer termasuk Moonshine.
Dia merupakan bagian dari YG Stage sebagai aktor dan YG KPLUS sebagai model, serta memulai debutnya di 'IN-SEOUL 2' sebagai Cheol Ddo, seorang mahasiswa yang agak gila di universitas tersebut.
Ternyata ia juga berperan di The Devil Judge, Three Bold Siblings, My Happy Ending, Namib, The Practical Guide to Love.
Berperan sebagai Shin Ji-soo, di drama The Practical Guide to Love, ia beradu akting dengan Han Ji-min and Park Sung-hoon
