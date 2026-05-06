Jisoo Terseret Kontroversi Usai Tuduhan Desainer Soal Pakaian Pemotretan yang Tidak Pernah Dikembalikan

Jisoo (Instagram @sooyaaa_)
JawaPos.com – Jisoo terlibat dalam kontroversi setelah seorang desainer luar negeri melontarkan tuduhan terbuka.
Dikutip dari akun Instagram @kpopchart pada Rabu (6/5), Tuduhan tersebut berkaitan dengan pakaian yang dikirim untuk keperluan pemotretan. Hingga kini, barang-barang tersebut disebut belum dikembalikan.
Desainer JUDASIM, Benjamin Bortmans, mengunggah video di media sosial terkait permasalahan tersebut. Ia mengaku telah mengirim sejumlah pakaian ke Korea untuk proyek sampul album.
Namun, beberapa item diklaim masih belum diterima kembali setelah berbulan-bulan.
Unggahan tersebut juga menandai akun media sosial Jisoo secara langsung. Hal ini memicu perhatian luas dan perdebatan di kalangan pengguna internet. Banyak warganet mulai mempertanyakan situasi yang sebenarnya terjadi.
Dalam pernyataannya, Bortmans menyebut bahwa barang-barangnya belum dikembalikan selama enam bulan. Ia bahkan melontarkan klaim bahwa Jisoo telah mengambil barang tersebut. Pernyataan tersebut semakin memperkeruh situasi dan menarik sorotan publik.
Menurut Bortmans, jadwal pemotretan sempat mengalami beberapa kali penundaan. Ia juga mengaku kesulitan mendapatkan kejelasan dari pihak terkait. Upaya komunikasi yang dilakukan disebut tidak mendapatkan tanggapan hingga saat ini.
Desainer tersebut menegaskan bahwa barang yang hilang memiliki nilai penting dalam koleksinya. Ia mengaku telah mengirimkan faktur dan kontrak sebagai langkah lanjutan. Selain itu, ia juga mempertimbangkan kemungkinan menempuh jalur hukum.
Dalam video lanjutan, Bortmans menjelaskan bahwa ia tidak secara langsung menyerang Jisoo. Ia menyebut penggunaan nama Jisoo bertujuan untuk mendapatkan respons dari pihak terkait. Hingga kini, Jisoo maupun agensinya belum memberikan pernyataan resmi mengenai tuduhan tersebut.
