Abdul Rahman
Minggu, 3 Mei 2026 | 01.53 WIB

Geram, Na Daehoon Ancam Tempuh Langkah Hukum Terhadap Keluarga Jule hingga Buzzer

 

Influencer Na Daehoon. (Instagram: daehoon_na)

 

JawaPos.com - Influencer Na Daehoon geram dengan opini negatif bernada fitnah dialamatkan kepada dirinya, buntut adanya permasalahan dengan sang mantan istri, Julia Prastini alias Jule.
 
Na Daehoon menyatakan secara tegas bahwa dirinya akan memperkarakan secara hukum pihak-pihak yang melakukan penggiringan opini negatif, termasuk keluarga Julia Prastini atau Jule, apabila ada bukti keterlibatan mereka.
 
"Terhadap pihak keluarga mantan istri maupun pihak-pihak lain yang selama ini menyebarkan fitnah, menggiring opini, atau menggunakan buzzer untuk menyerang nama baik saya, saya akan menempuh jalur hukum yang berlaku," ungkap Na Daehoon di akun media sosial.
 
Dia sebenarnya malas memperpanjang permasalahan di ranah publik. Namun, opini negatif yang dinilai sudah keterlaluan dipastikan akan dihadapi oleh Na Daehoon.
 
 
"Saya juga tidak akan diam apabila anak-anak, nama baik saya, dan tanggung jawab saya sebagai ayah terus diganggu," tegas pria asal Korea Selatan itu.
 
Na Daehoon menegaskan apa pun akan dilakukannya demi menjaga sekaligus melindungi anak-anaknya dari ancaman yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka.  
 
"Fokus saya sekarang adalah melindungi anak-anak, menjaga mereka tetap tumbuh dengan penuh kasih sayang, dan memastikan mereka berada di lingkungan yang aman, sehat, dan baik untuk masa depan mereka," tegas Na Daehoon.
 
Sebelumnya, Na Daehoon menyatakan bahwa dirinya membatasi sang mantan istri, Julia Prastini alias Jule, bertemu anak-anak. Hal itu dilakukannya setelah terdapat sejumlah 'dosa' dari Jule yang membuatnya merasa sangat kecewa.
 
Adapun sejumlah kesalahan yang dilakukan Jule hingga akses terhadap anak dibatasi oleh Na Daehoon antara lain; adanya tindakan Jule terhadap anak yang dinilai tidak pantas, termasuk penggunaan produk kosmetik dewasa kepada anak, mempertemukan anak-anak dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga sebelumnya, dan membiarkan anak-anak terlibat atau digunakan untuk bahan lecehan dan merendahkan martabat Na Daehoon sebagai ayah.

Artikel Terkait
Sejumlah 'Dosa' Julia Prastini 'Jule' hingga Dibatasi Bertemu Anak oleh Na Daehoon - Image
Entertainment

Sejumlah 'Dosa' Julia Prastini 'Jule' hingga Dibatasi Bertemu Anak oleh Na Daehoon

Sabtu, 2 Mei 2026 | 21.32 WIB

Usai Cerai dari Na Daehoon, Jule Belum Kepikiran Nikah Lagi - Image
Infotainment

Usai Cerai dari Na Daehoon, Jule Belum Kepikiran Nikah Lagi

Rabu, 28 Januari 2026 | 01.13 WIB

Lepas Hijab, Julia Prastini 'Jule': Murni Keputusan Aku - Image
Infotainment

Lepas Hijab, Julia Prastini 'Jule': Murni Keputusan Aku

Selasa, 27 Januari 2026 | 23.55 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

