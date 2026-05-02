Sejumlah 'Dosa' Julia Prastini 'Jule' hingga Dibatasi Bertemu Anak oleh Na Daehoon

JawaPos.com - Permasalahan antara influencer Na Daehoon dengan mantan istrinya, Julia Prastini alias Jule, kembali mengemuka ke hadapan publik. Kali ini tentang masalah anak yang dianggap diperlakukan tidak pantas yang membuat pria pria asal Korea Selatan itu harus mengambil sikap tegas.

Melalui unggahannya di Instagram, Na Daehoon mengungkapkan sejumlah 'dosa' yang dilakukan Jule terhadap anak sehingga dia pun harus membuat keputusan batasi Jule bertemu anak.

"Beberapa hal yang menjadi perhatian serius bagi saya antara lain; adanya tindakan yang menurut saya tidak pantas terhadap anak termasuk penggunaan produk kosmetik dewasa kepada anak, mempertemukan anak-anak dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga sebelumnya, serta membiarkan anak-anak terlibat atau digunakan untuk bahan lecehan dan merendahkan martabat saya sebagai ayah," kata Na Daehoon dalam unggahannya di media sosial.

Perlakuan Jule terhadap anak dianggap Na Daehoon sudah sangat keterlaluan. Pembatasan Jule terhadap anak dilakukan untuk tujuan melindungi anak-anak, bukan atas dasar dendam atau marah kepada Jule.

"Atas dasar hal-hal tersebut, saya akan membatasi akses anak-anak dengan mantan istri. Keputusan ini bukan diambil karena emosi, dendam, atau keinginan untuk memisahkan anak-anak dari ibu kandungnya, melainkan semata-mata demi menjaga keamanan, kenyamanan, kesehatan mental, serta tumbuh kembang anak-anak," ungkapnya.

Sebagai pemegang hak asuh anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Na Daehoon merasa dirinya berkewajiban untuk melindungi anak-anaknya dari pengaruh negatif.

Na Daehoon menegaskan bahwa selama ini dirinya tidak pernah membatasi anak-anak bertemu dengan Jule. Namun, sejumlah kejadian beberapa waktu belakangan membuatnya sangat kecewa terhadap sang mantan.