Audisi Musik Global GIRLS PLANET 2 akan Dibuka untuk Pelamar dari Seluruh Dunia

JawaPos.com - Audisi musik Korea milik Mnet berikutnya, yaitu GIRLS PLANET 2, siap dibuka dalam waktu dekat

Dikutip dari Soompi, telah dinanti, Mnet secara resmi mengumumkan bahwa GIRLS PLANET 2 akan tayang pada tahun 2027.

Jaringan tersebut juga mengumumkan, "Mulai hari ini, kami memulai perekrutan peserta dari seluruh dunia."

Faktanya, seri terbaru dari serial PLANET dimulai pada tahun 2021 dengan acara audisi Girls Planet 999, yang akhirnya muncul girl group Kep1er.

Kemudian dilanjutkan dengan BOYS PLANET dan BOYS II PLANET, yang masing-masing membentuk boy group ZEROBASEONE dan ALPHA DRIVE ONE.

ALPA DRIVE ONE atau ALD1 dikenal sebagai boy band Korea Selatan yang dibentuk melalui acara kompetisi realitas Mnet, Boys II Planet.

Melejit dalam waktu singkat, grup ini dikelola oleh WakeOne, grup ini terdiri dari delapan anggota, Junseo, Arno, Leo, Geonwoo, Sangwon, Xinlong, Anxin, dan Sanghyeon.