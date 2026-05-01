Audisi Musik Global GIRLS PLANET 2 akan Dibuka untuk Pelamar dari Seluruh Dunia

GIRLS PLANET 2. (Soompi)
JawaPos.com - Audisi musik Korea milik Mnet berikutnya, yaitu GIRLS PLANET 2, siap dibuka dalam waktu dekat
Dikutip dari Soompi, telah dinanti, Mnet secara resmi mengumumkan bahwa GIRLS PLANET 2 akan tayang pada tahun 2027.
Jaringan tersebut juga mengumumkan, "Mulai hari ini, kami memulai perekrutan peserta dari seluruh dunia."
Faktanya, seri terbaru dari serial PLANET dimulai pada tahun 2021 dengan acara audisi Girls Planet 999, yang akhirnya muncul girl group Kep1er.
Kemudian dilanjutkan dengan BOYS PLANET dan BOYS II PLANET, yang masing-masing membentuk boy group ZEROBASEONE dan ALPHA DRIVE ONE.
ALPA DRIVE ONE atau ALD1 dikenal sebagai boy band Korea Selatan yang dibentuk melalui acara kompetisi realitas Mnet, Boys II Planet.
Melejit dalam waktu singkat, grup ini dikelola oleh WakeOne, grup ini terdiri dari delapan anggota, Junseo, Arno, Leo, Geonwoo, Sangwon, Xinlong, Anxin, dan Sanghyeon.
Mengenai pendaftaran online untuk GIRLS PLANET 2 dibuka pada 1 Mei pukul 8 malam KST, tetapi Mnet juga berencana untuk merekrut kontestan melalui audisi langsung.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam