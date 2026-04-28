Kejutkan Penggemar! A-Na Hearts2Hearts Putuskan Mundur dari Posisi MC Acara Music Core

A-Na Hearts2Hearts. (Soompi)
JawaPos.com - Mengejutkan penggemar, anggota gilrgrup Korea Hearts2Hearts yaitu A-Na kabarnya akan berhenti dari posisinya sebagai MC acara Music Core.
Dikutip dari Soompi, Selasa (28/4), ini menandai kepergiannya setelah sekitar satu tahun dan dua bulan sejak bergabung dengan program tersebut pada Maret 2025.
A-Na terpilih sebagai MC untuk Show! Music Core dan menerima banyak cinta bersama rekan pembawa acara Kim Gyuvin dari AND2BLE.
Ada juga Dohoon dari TWS, dimana dengan trio tersebut dijuluki dengan penuh kasih sayang KongHaeDdo.
Menjelang siaran terakhirnya, A-Na menyatakan, “Saya dipercayakan dengan peran yang begitu penting sebagai MC tepat setelah debut.”
Ia juga mengungkap, bahwa dirinya masih kurang dalam banyak hal, dengan tulus ia berterima kasih kepada S2U (nama klub penggemar resmi Hearts2Hearts) karena selalu mendukungnya.
Tak lupa ia mengucap terima kasih kepada tim produksi ‘Music Core’ karena telah mempercayai dan membimbingnya.
“Meskipun ini adalah perpisahan terakhir saya sebagai MC, saya akan terus menunjukkan sisi baru dan beragam sebagai A-Nn dari Hearts2Hearts,” ungkapnya.
