Lucas Ex-NCT Resmi Akhiri Kontrak dengan SM Entertainment dan Fokus Melanjutkan Karier Solonya

Lucas Wong (Instagram @lucas_smofficial)
JawaPos.com – Lucas Wong resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment pada 24 April 2026.
Dilansir dari laman Maeil Business pada Jum'at (24/4), Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh pihak agensi melalui platform komunitas resmi. Keputusan ini menandai berakhirnya hubungan profesional yang telah terjalin selama beberapa tahun.
SM Entertainment menyatakan bahwa kontrak eksklusif dengan Lucas Wong berakhir pada tanggal tersebut.
Pihak agensi juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah baru yang akan ditempuh sang artis. Pernyataan itu menunjukkan bahwa perpisahan berlangsung secara profesional dan tanpa konflik terbuka.
Lucas Wong memulai debutnya di industri musik bersama unit NCT U pada tahun 2018. Ia kemudian aktif berpromosi dalam berbagai subunit dan proyek grup lainnya.
Popularitasnya terus berkembang seiring keterlibatannya dalam berbagai aktivitas musik dan hiburan.
Namun, perjalanan karier Lucas sempat terhenti akibat kontroversi yang muncul pada Agustus 2021. Ia memutuskan untuk mengambil jeda dari aktivitas publik sebagai respons terhadap situasi tersebut. Keputusan itu berdampak signifikan terhadap arah kariernya di industri hiburan.
Pada Mei 2023, Lucas Wong resmi meninggalkan grup yang membesarkan namanya. Sejak saat itu, ia mulai meniti kembali karier sebagai penyanyi solo. Langkah tersebut menjadi awal dari fase baru dalam perjalanan profesionalnya.
Dengan berakhirnya kontrak bersama SM Entertainment, Lucas kini memiliki kebebasan untuk menentukan arah kariernya.
