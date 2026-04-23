Berhasil Memancing Tawa, IU Mengungkapkan Pola Makannya yang Ringan Mirip Burung

JawaPos.com - Musisi sekaligus aktris, IU mengungkapkan selera makannya yang terkenal kecil, sampai memancing tawa dengan komentarnya yang blak-blakan.

Pada tanggal 22 April, episode baru dari kanal YouTube 'You In Radio' menampilkan IU bersama Byeon Woo Seok.

Selama segmen percakapan santai, Byun Woo Seok berbagi bahwa ia telah makan burger ayam di dalam mobil dan nasi goreng kimchi di sebuah salon, yang membuat IU bertanya apakah itu semua dikonsumsi dalam satu kali makan.

Pembawa acara Yoo In Na kemudian mengalihkan perhatian ke IU, dengan bercanda menyebutnya sebagai 'sedikit makan' dan menanyakan tentang makanan IU sendiri.

Dikutip dari Allkpop, IU menjawab bahwa dia hanya makan apel dan blueberry di mana hal tersebut mengejutkan orang-orang di lokasi syuting.

Ketika ditanya apakah makan buah sudah cukup, IU dengan bercanda menjawab bahwa perutnya mungkin akan mengeluarkan suara selama syuting, tetapi ia yakin bahwa teknisi suara akan menghapusnya saat proses pengeditan.

Komentarnya yang cerdas tersebut memicu tawa di antara para pemeran satu drama dengannya.

Kekasih Lee Jong Suk itu juga menambahkan, bahwa situasi serupa pernah terjadi sebelumnya,tetapi suara-suara itu tidak pernah masuk ke siaran akhir.

Ia meminta mereka yang hadir, untuk berpura-pura tidak menyadarinya jika hal itu terjadi lagi.