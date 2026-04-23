Pernikahan Ok Taecyeon 2PM akan segera digelar, Undangan Telah dikirim ke Teman Terdekat

Ok Taecyeon. (Pinkvilla)
JawaPos.com - Jelang acara pernikahannya pada 24 April, Taecyeon anggota boygrup Korea 2PM kabarnya telah mengirimkan undangan kepada orang-orang terdekatnya.
Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (22/4), akan menjadi anggota kedua grup yang menikah, kabar ini disambut bahagia oleh para penggemarnya.
Sebelumnya, anggota termuda, Chasung, juga menikah dengan kekasihnya dan menyambut seorang putri pada 26 Juli 2022.
Menurut laporan media Korea pada 21 April, hanya beberapa hari sebelum hari besarnya, detail undangan Ok Taecyeon dibagikan secara online.
Diketahui bahwa sang bintang menambahkan kata-kata, 'Dua orang yang sempurna 10 dari 10 untuk satu sama lain akhirnya menikah.'
Itu bukan hanya ucapan selamat kepada rekan-rekannya di 2PM tetapi juga untuk hubungannya yang telah berlangsung selama satu dekade dengan pasangannya.
Faktanya, 10 Out of 10 sendiri diketahui menjadi lagu utama dari album Hottest Time of the Day, pada Agustus 2008
Lagu 2PM ini menjadi hits di chart dan ikon dengan gerakan tari yang akan diikuti selama bertahun-tahun mendatang.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara