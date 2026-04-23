Pernikahan Ok Taecyeon 2PM akan segera digelar, Undangan Telah dikirim ke Teman Terdekat

JawaPos.com - Jelang acara pernikahannya pada 24 April, Taecyeon anggota boygrup Korea 2PM kabarnya telah mengirimkan undangan kepada orang-orang terdekatnya.

Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (22/4), akan menjadi anggota kedua grup yang menikah, kabar ini disambut bahagia oleh para penggemarnya.

Sebelumnya, anggota termuda, Chasung, juga menikah dengan kekasihnya dan menyambut seorang putri pada 26 Juli 2022.

Menurut laporan media Korea pada 21 April, hanya beberapa hari sebelum hari besarnya, detail undangan Ok Taecyeon dibagikan secara online.

Diketahui bahwa sang bintang menambahkan kata-kata, 'Dua orang yang sempurna 10 dari 10 untuk satu sama lain akhirnya menikah.'

Itu bukan hanya ucapan selamat kepada rekan-rekannya di 2PM tetapi juga untuk hubungannya yang telah berlangsung selama satu dekade dengan pasangannya.

Faktanya, 10 Out of 10 sendiri diketahui menjadi lagu utama dari album Hottest Time of the Day, pada Agustus 2008