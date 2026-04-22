Tak Pernah Padam, Grup BIGBANG Rencanakan Comeback dan Rilis Akun Instagram Baru?

JawaPos.com – Dalam rangka comeback, sebuah akun Instagram baru bernama @bigbang_2xx6 dirilis grup Korea BIGBANG.

Dikutip dari Pinkvilla, Rabu (22/4), kini penggemar siap menantikan karya spektakuler dari G-Dragon, Taeyang, dan Daesung.

Setelah kepergian TOP dan Seungri, mereka telah mengkonfirmasi akan comeback sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-20 tahun ini.

Menjadi penampil utama Coachella tahun ini, tertulis di unggahan mereka, “BIGBANG Kembali,” dilengkapi foto dari belakang G-Dragon, Taeyang, dan Daesung.

Para pria tersebut menampilkan penampilan tersebut pada akhir pekan, menyaingi pilihan pakaian lainnya.

Sebuah unggahan reel berikutnya menampilkan kata-kata BIGBANG dan ulang tahun ke-20 dengan proyek yang memperingati hari debut grup tersebut.

Seperti yang diketahui, BIGBANG resmi debut pada 19 Agustus 2006, di Konser Ulang Tahun ke-10 YG Family yang diadakan di Olympic Gymnastics Arena di Seoul.

Kini menjelang ulang tahun ke-20 mereka, muncul desas-desus tentang pengerjaan album baru, yang sering dibicarakan oleh para anggota, serta rumor tentang tur dunia.

Mengkonfirmasi tur comeback mereka, G-Dragon mengumumkan hal yang sama selama akhir pekan kedua Coachella dan meningkatkan antusiasme