Tak Pernah Padam, Grup BIGBANG Rencanakan Comeback dan Rilis Akun Instagram Baru?

BIGBANG .Sumber foto: Pinkvilla
JawaPos.com – Dalam rangka comeback, sebuah akun Instagram baru bernama @bigbang_2xx6 dirilis grup Korea BIGBANG.
Dikutip dari Pinkvilla, Rabu (22/4), kini penggemar siap menantikan karya spektakuler dari G-Dragon, Taeyang, dan Daesung.
Setelah kepergian TOP dan Seungri, mereka telah mengkonfirmasi akan comeback sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-20 tahun ini.
Menjadi penampil utama Coachella tahun ini, tertulis di unggahan mereka, “BIGBANG Kembali,” dilengkapi foto dari belakang G-Dragon, Taeyang, dan Daesung.
Para pria tersebut menampilkan penampilan tersebut pada akhir pekan, menyaingi pilihan pakaian lainnya.
Sebuah unggahan reel berikutnya menampilkan kata-kata BIGBANG dan ulang tahun ke-20 dengan proyek yang memperingati hari debut grup tersebut.
Seperti yang diketahui, BIGBANG resmi debut pada 19 Agustus 2006, di Konser Ulang Tahun ke-10 YG Family yang diadakan di Olympic Gymnastics Arena di Seoul.
Kini menjelang ulang tahun ke-20 mereka, muncul desas-desus tentang pengerjaan album baru, yang sering dibicarakan oleh para anggota, serta rumor tentang tur dunia.
Mengkonfirmasi tur comeback mereka, G-Dragon mengumumkan hal yang sama selama akhir pekan kedua Coachella dan meningkatkan antusiasme
Yang menjadi menarik, ketiga anggota tersebut memberikan dukungan untuk album solo terbaru mantan anggota TOP yang dirilis awal bulan ini.
