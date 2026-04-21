Dicibir Netizen Sudah Kaya Tapi Masih Bekerja, Maia Estianty Beri Balasan Menohok

Maia Estianty. (Instagram: maiaestiantyreal)
JawaPos.com - Maia Estianty mendapat cibiran dari netizen gara-gara masih berjualan secara online padahal sudah kaya. Maia tidak down atas cibiran pengguna media sosial tersebut.
Sebaliknya, Maia Estianty justru memberikan sentilan balik kepada netizen yang berkomentar demikian. Ibunda Al, El, dan Dul justru menyebut netizen yang berkomentar seperti itu sebagai pemalas.
"Kalau lagi live di media sosial kadang ada yang berkomentar, 'bunda kan sudah kaya kok masih mau julalan?'. Eh, lu kaum rebahan, malas aja," ujar Maia Estianty.
Maia Estianty sudah terbiasa bekerja sejak masih muda dulu. Hal itu menjadi kebiasaan yang masih terus terbawa hingga sekarang.
"Karena kebiasaan dari dulu akhirnya terbawa sampai tua. Aku senang bisa melakukan hal yang positif," kata Maia Eatianty.
Menurutnya, bekerja tidak hanya mendapatkan keuntungan secara pribadi, tapi juga bisa membantu orang lain mendapatkan pekerjaan. Hal itu secara otomatis membawa dampak pada roda ekonomi masyarakat.
Maia Estianty juga mengatakan, orang yang sudah kaya raya sekalipun masih tetap bekerja. Pada level ini, bekerja bukan karena tuntutan untuk mengejar materi, tapi menjadi suatu kegiatan yang memang dilakukan karena sudah terbiasa.
Maia Estianty mencontohkan suaminya Irwan Mussry yang sudah sangat kaya namun masih terus bekerja menjalankan bisnis.
"Suami aku aja yang sudah punya banyak masih mau kerja. Sampai hari ini dia masih kerja jualan jam tangan," kata Maia Estianty.
