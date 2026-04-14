Nostalgia di Coachella! Justin Bieber Ajak Karaoke Bareng, Katy Perry Nyeletuk: Untung YouTube Premium

Potret Justin Bieber tampil di festival musik Coachella 2026. (Coachella)
JawaPos.com - Penampilan Justin Bieber di Coachella 2026 menjadi salah satu momen paling banyak dibicarakan bukan hanya oleh penggemar tetapi juga oleh sesama artis.
Penyanyi asal Kanada tersebut tampil sebagai headliner di panggung utama dengan konsep nostalgia.
Dalam penampilannya, Justin membawakan sejumlah lagu hits lamanya seperti Baby, Never Say Never dan That Should Be Me.
Namun, yang paling mencuri perhatian adalah ketika ia menghabiskan sekitar 25 menit untuk memutar video-video YouTube lama miliknya di tengah konser.
Video yang diputar termasuk klip viral seperti Double Rainbow hingga musik video awal yang melambungkan namanya di industri musik.
Hal unik ini langsung menuai berbagai reaksi, termasuk dari Katy Perry yang hadir langsung di festival tersebut.
Melansir dari Billboard, sitengah penampilan tersebut, Katy Perry secara spontan melontarkan candaan dengan mengatakan, “Syukurlah dia punya YouTube Premium. Aku tidak mau lihat iklan,” yang langsung menjadi viral.
Tak hanya itu, Zara Larsson juga ikut memberikan reaksinya melalui TikTok saat menonton penampilan Bieber bersama timnya di bus tur.
Zara bahkan menyebut suami Hailey Bieber sebagai salah satu artis yang ingin ia ajak bersantai sambil menonton YouTube.
Walaupun tampil minimalis hanya bermodalkan laptop dan musik dari YouTube, penampilan Justin Bieber tetap berhasil menarik perhatian global dan menjadi salah satu topik trending selama Coachella berlangsung.
