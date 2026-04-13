Handphone Eror Usai Terima 10 Ribu Pesan, Aldi Taher Memohon, hingga Minta Maaf ke Klien

Aldi Taher. (Instagram: alditaher.official)
JawaPos.com - Handphone milik aktor sekaligus penyanyi, Aldi Taher, kabarnya mengalami eror setelah menerima sekitar 10 ribu pesan WhatsApp dari banyak orang. Uniknya, sebagian besar pesan tersebut bukan untuk urusan pekerjaan di dunia hiburan, melainkan pesanan burger dari bisnis kulinernya.
Peristiwa ini terjadi setelah Aldi Taher membagikan nomor handphone pribadinya saat menjadi bintang tamu dalam program Marapthon. Awalnya, ia membagikan nomor tersebut untuk tujuan memudahkan pihak yang ingin mengundangnya bernyanyi. Namun, respons publik justru di luar dugaan.
Alih-alih mendapat tawaran manggung, banyak orang justru memanfaatkan nomor tersebut untuk memesan burger secara langsung kepada Aldi Taher.
Dalam video dibagikan Aldi Taher di akun media sosialnya, suami Salsabilih itu tidak menyangka nomor pribadinya akan tersebar luas dan justru digunakan untuk hal di luar tujuan awal.
Dengan penuh harap memohon, Aldi Taher meminta masyarakat untuk tidak lagi mengirimkan pesan berlebihan ke nomor tersebut. Pasalnya, nomor itu berkaitan dengan urusan pekerjaannya di dunia hiburan.
"Gue minta tolong banget cintaku, sayangku, semuanya. Tolong jangan spam ke nomor pribadi untuk undang nyanyi yang 0812-1212 itu, yang sempat gue share di Marapthon," pinta Aldi Taher.
Ia meminta masyarakat yang ingin membeli burger, sebaiknya langsung datang ke tempat usahanya, bukan memesan melalui nomor pribadinya.
"Kalau pesan burger langsung saja datang ke Aldi's Burger Cempaka Putih, please!" lanjutnya.
Aldi Taher juga mengungkapkan bahwa handphone miliknya kini tidak bisa digunakan secara normal karena terlalu banyak pesan yang masuk dalam waktu singkat mencapai 10 ribu pesan WhatsApp.
